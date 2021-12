RENNES. LA LIGNE B DU MÉTRO OUVRIRA EN MAI 2022

Nouveau chapitre dans la mise en service du ligne B du métro de Rennes : les Rennais n’emprunteront pas les nouvelles rames de la ligne B du métro avant fin avril, voire mai 2022… En cause ? La crise sanitaire actuelle, mais pas que. Sont également pris en compte les aléas techniques d’un chantier d’envergure. Une conférence de presse en ligne, en présence notamment de la maire de Rennes Nathalie Appéré et du directeur de projet Siemens Stéphane Bayon de Noyer, s’est tenue mercredi 22 décembre 2021 afin de faire le point sur l’avancée.

L’alarme significative de l’arrivée d’un métro retentit, la lumière rouge s’allume et la rame de la ligne b arrive à la station ViaSilva, en direction du terminus Beaulieu. Mais aucune présence humaine à l’intérieur. L’heure est aux derniers tests et à la phase de maturation du projet, première mondiale prochainement inaugurée à Rennes.

Depuis les premiers travaux opérationnels en 2013, la mise en service commerciale de la ligne B du métro, reliant Cesson-Sévigné à Saint-Jacques de la Lande, ne cesse de reculer. Initialement prévue en décembre 2019, puis en fin d’année 2020, c’était sans compter sur la crise sanitaire qui s’est abattue sur le monde et fait encore parler d’elle, rendant l’avenir incertain.

En avril 2021, une conférence s’était tenue pour rendre compte de l’état du chantier. L’arrêt de toute activité lors du premier confinement avait entraîné de multiples complications : bouleversement des plannings, retard dans les livraisons, etc. En cette veille de fêtes de fin d’année, le système de métro automatique de dernière génération développé par Siemens Mobility, le système Cityval Siemens, nécessite encore un certain nombre d’ajustements techniques et de mises au point, pour une fiabilité totale du système.

Néanmoins, la maire Nathalie Appéré a tenu à rappeler que les aménagements des parc-relais de Saint-Jacques-Gaîté et Cesson-Via-Silva, celui des Gayeulles étant déjà terminé au printemps 2021, ont bien été achevés à l’été 2021, comme il avait été annoncé en avril dernier. Les trois parc relais, d’une capacité de 2000 places, sont désormais prêts à accueillir les automobilistes.

Face à l’ampleur du projet et à la complexité du système, le groupe Siemens avait sous-estimé la mise au point d’une nouvelle génération de matériel, mais prépare aujourd’hui le matériel pour sa mise en service prochainement. « Ces trains sont remplis de composants électroniques et de logiciels. Cela a contribué au retard pris dans le calendrier », souligne Laurent Bouyer, président de Siemens Mobility France. Cependant, la mise en exploitation du nouveau système garantira « une évolutivité de l’offre de transport avec sa capacité à évoluer au fil de temps et, la possibilité d’insérer un troisième véhicule sur la configuration de base lors de sa mise en service commerciale. »

Premier essai de roulage de la rame du métro, ligne B Rennes

Un nouveau métro passe et s’arrête à la future station ViaSilva. Les larges portes vitrées s’ouvrent et permettent d’apercevoir l’intérieur du véhicule flambant neuf, dont l’accès a été facilité pour les personnes à mobilité réduite. L’heure est pour l’instant à la mise à niveau des rames, et ce jusqu’à fin décembre 2021. En suivra la phase de marche à blanc de la ligne à la mi-janvier 2022. Et pour finir, une phase administrative qui démarrera en mars 2022. Un dossier de sécurité sera étudié et approuvé par la préfecture.

Conscient de l’impatience des habitants, mais également de la ville et de tous les partenaires du projet, le groupe Siemens inclus, Laurent Bouyer annonce la mise en service de la ligne b « au mieux fin avril et au pire, fin mai 2022 ». Une date éloignée de celle annoncée en avril dernier, mais une date tout de même.

Au moment de sa mise en service, la fréquence de passage des rames sera comprise entre 2 minutes et 45 secondes et 3 minutes 15 secondes minutes avant d’évoluer pour se rapprocher des 2 minutes 30. 17 trains circuleront et desserviront les quinze stations en heure de pointe.

La capitale bretonne sera prochainement dotée de la toute dernière génération d’un moyen de transport de mobilité, mais en attendant, patientons dans les bouchons du centre-ville en écoutant le calendrier de l’avent musical d’Unidivers ou la playlist Youtube…

La ligne b en chiffres :

14 km de longueur totale dont 8,6 km en tunnel profond et 2,4 km en viaduc

15 stations

Avec un coût de 1,342 milliard d’euros, pas moins de 94 000 voyages sont attendus et 50 000 déplacements automobiles seront évités !

À voir également sur Unidivers.fr :