Rennes. Lidl et Weldom ouvrent le 6 septembre au centre commercial de La Visitation (vidéo)

Le supermarché Lidl et le magasin de bricolage Weldom ouvrent leurs portes aujourd’hui mercredi 6 septembre au centre commercial de La Visitation de Rennes.

L’enseigne Lidl ouvre aujourd’hui, mercredi 6 septembre 2023, un nouveau et septième magasin dans le centre commercial La Visitation dans Rennes métropole. Le magasin de bricolage Weldom le jouxte. Avec 1 320 m², cela sera le plus grand des Lidl rennais. Avec Weldom, l’occupation monte à 2500m2. Weldom constitue également une première avec une offre de bricolage la plus importante jamais connue à Rennes. Une stratégie sans doute payante pour Lidl qui compte bien rafler la clientèle (10 000 personnes par semaine attendues) étudiante et bobo (oui, Lidl est très trendy dans la hype). L’U express de la place Hoche devrait en faire les frais, à moins que ce magasin accepte d’aligner ses prix (donc à la baisse). Dans tous les cas, c’est un changement pour le Centre de la Visitation qui devrait voir son flux de visiteurs augmenter après trois années difficiles.

Magasins Weldom et Lidl, Centre commercial, 11 et 13 Rue de la Visitation, 35000 Rennes