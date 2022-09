Rennes. Librairie Nilmë, l’amicale des livres a son nouveau repère

Nilmë a ouvert ses portes le 6 septembre 2022, boulevard de la Liberté à Rennes. Lancée par deux complices, Julie Prigent et Christine Roger, cette librairie généraliste met l’accent sur les littératures de genre et jeunesse. Avec son petit espace café, elle se veut aussi un lieu convivial et cosy où venir tranquillement bouquiner.

Le 47, boulevard de la Liberté à Rennes accueille une nouvelle enseigne depuis le 6 septembre 2022. La librairie Nilmë y a élu domicile, lancée par Julie Prigent et Christine Roger. Les deux femmes de 34 et 27 ans entendent bien y partager leur passion de la lecture et en premier lieu leurs coups de cœur en manga, fantasy, littérature young adult et jeunesse.

Les deux libraires se sont rencontrées alors qu’elles travaillaient à la boutique rennaise de Japanim, rue Maréchal Joffre. En 2020, après dix ans comme vendeuse puis comme responsable, Julie Prigent décide de changer d’air, mais revient rapidement aux métiers du livre qui lui manquait. Le marché du livre ayant prospéré pendant la crise sanitaire du Covid, les indicateurs sont au vert pour se lancer et réaliser un rêve qui lui trotte dans la tête depuis sa jeunesse. Elle embarque Christine Roger dans l’aventure avec pour objectif de créer une nouvelle librairie de quartier à Rennes.

Wesley a rejoint Julie Prigent et Christine Roger (de gauche à droite) en tant qu’apprenti en communication.

Toutes les deux sont convaincues de ce modèle commercial. « Dans une librairie de quartier, on apprend à connaître nos clients. Les gens ont besoin de retrouver ce commerce de proximité, un contact. On peut commander plein de choses sur Internet, mais le bonjour, le sourire et le conseil personnalisé, on continuera de l’avoir en magasin », affirme Julie Prigent. À la limite de l’hypercentre, légèrement à l’écart de l’axe d’or des librairies rennaises – la quinzaine de boutiques entre la rue Maréchal Joffre et la place Hoche, l’emplacement au 47, boulevard de la Liberté les séduit. « C’est un quartier où il y a plein d’écoles et d’habitations, où à part la Nef des fous [spécialisée en BD, ndlr.], il n’y avait pas encore de librairie », précise Christine Roger.

La boutique qui symbolise la collaboration des deux jeunes femmes s’appellera Nilmë. Un mot qui, dans l’univers fantasy de J.R.R. Tolkien, signifie amitié en langue elfique. « On est des geeks toutes les deux, il ne faut pas se leurrer », s’amuse Julie Prigent. « Mais on n’a pas non plus pour but de faire une librairie geek. Ce mot a une signification pour nous, car on s’est rencontrées en travaillant dans une librairie avant de devenir amies », continue-t-elle. Ici, l’amitié renvoie aussi au soutien apporté par leurs proches dans cette entreprise, notamment dans l’aménagement de la boutique qu’elles ont souhaité faire par elles-mêmes.

Outre les heures de peinture, d’enduisage, de montage des étagères, ce sont encore des proches qui ont aidé à meubler le magasin, entre tables élégantes et tapis à motifs, le reste venant principalement de la récupération. Ainsi, les meubles laissés par le précédent local commercial ont été en grande partie recyclés. Le tout a été fait avec le plus grand soin pour proposer à la clientèle un magasin cosy de 70 m2, accueillant déjà 4200 références, en neuf et occasion, et un espace café.

Celui-ci est réduit au strict minimum : thés, café, boissons fraîches et sirops. Il se veut un petit îlot de sérénité et de convivialité. On peut y rester lire les livres qu’on achète ou piocher dans la sélection prévue à cet effet. On peut tout aussi bien y venir avec ses propres livres ou déjeuner le midi, à condition de consommer. « On voulait avant tout un endroit où les gens viennent parce qu’ils apprécient l’ambiance, quand ils ont envie de boire un café, ou d’être dans un lieu sûr sans l’agitation d’un bar, qu’on se sente bien chez nous, que des amis passent, qu’on en rencontre de nouveaux », avance Julie Prigent.

La librairie accueillera évidemment des dédicaces d’auteurs, mais les libraires veulent aussi vers d’autres échanges avec le public. Le mur du café sera donc dédié à des expositions photo à partir d’octobre. De plus, une fois par mois, il se transformera en échoppe pour accueillir un créateur ou une créatrice qui y présentera ses productions. Autant d’ingrédients pour créer à Nilmë un nid d’amitié autour des livres.

Un conseil des libraires ? Pour Julie Prigent, ce sera « Mémoires de la forêt, un roman écrit par ​​Mickaël Brun-Arnaud, libraire au Renard doré à Paris, également écrivain. C’est un roman jeunesse, à partir de 9 ans, avec des dessins de Sanoe. On suit M. Taupe, atteint de la maladie d’oublie-tout, qui recherche son fils. Il va chez M. Renard, qui tient une librairie dans un arbre, récupérer un livre qui vient d’être acheté par un client. Les deux partent à l’aventure à travers la forêt. On découvre la vie de M. Taupe et ce qui le pousse à chercher ce livre. »

Et pour Christine Roger : « Le Prieuré de l’oranger, Samantha Shannon. Deux volumes en poche. C’est une histoire fantastique où trois personnages aux quatre coins du pays doivent se rencontrer et travailler ensemble pour détruire le roi démon qui revient du centre de la Terre. L’auteur pioche dans plusieurs cultures, japonaise, nordique, magique, avec une palette de personnages différents et bien développés, où des minorités ethniques et sexuelles sont représentées. »

Info pratiques

47, boulevard de la Liberté, Rennes

Du mardi au samedi, de 10H à 19H

Instagram