Rennes. Librairie La Rencontre, un nouveau lieu de partage à Baud-Chardonnet

La librairie La Rencontre a ouvert ses portes le 20 décembre 2022 dans le quartier Baud-Chardonnet à Rennes. Lancée par Julie Morand et Lydia Lacour, la boutique tend à devenir un commerce de proximité pour la population du nouveau quartier, et un lieu d’échange et de partage autour de la passion du livre.

Le quartier Baud-Chardonnet s’anime peu à peu. La vie de ces grandes tours grises était bien morne sans le sel des petits commerces qui commencent à s’y installer. Parmi eux, la librairie La Rencontre ouvrait le 20 décembre 2022, au 8 rue Georges Charpak, face aux plages de Baud et à la Vilaine. Un beau cadeau de Noël pour les habitants.

La Rencontre, c’est d’abord celle de Julie Morand et Lydia Lacour. La première a travaillé dans la fabrication de livres, puis en tant qu’éditrice dans différents secteurs — juridique, jeunesse, parascolaire et santé. C’est dans le cadre de ce dernier poste, aux Presses EHESP, qu’elle fait la rencontre de Lydia Lacour. Celle-ci a commencé sa carrière professionnelle comme bibliothécaire avant d’évoluer dans l’administration hospitalière. Elle dirige et coordonne la rédaction d’un ouvrage spécialisé sur le sujet, Les Métiers d’attachés d’administration hospitalière, paru en 2020. La publication de cet ouvrage demande aux deux femmes un travail commun de longue haleine, qui ouvre la porte à des échanges plus larges, à une découverte mutuelle.

La crise sanitaire arrive alors et avec elle une phase de questionnement sur leur avenir professionnel et de réalisation. Passionnées de livres, travaillant dans le domaine, il leur manquait à toutes deux le contact avec les lecteurs et ce qui en découle : le partage, la transmission, l’échange. Car comme le souligne Lydia Lacour, « quand on accueille des personnes dans une librairie, elles nous apportent autant qu’elles viennent chercher ». À force de discussions, le projet se dessine de lui-même, et il est temps de passer à l’action.

Les deux futures libraires se forment pendant deux ans auprès de Book Conseil, un organisme dédié aux métiers de la librairie et du livre. Elles font surtout de multiples stages dans différents types de boutiques — généralistes, spécialisées, anciennes ou récentes — pour mieux concevoir l’identité de leur magasin. Il leur faut appréhender la réalité du métier, la dualité entre amour du livre et gestion entrepreneuriale. Les conseils de professionnels, l’accompagnement de Livre et lecture en Bretagne et de la Chambre du commerce et de l’industrie leur permettent de mûrir le projet. « La Rencontre, c’est la nôtre, mais aussi toutes celles qui ont jalonné notre chemin et qui ont été éclairantes et précieuses », confie Lydia Lacour.

Les nouvelles entrepreneuses décident de s’installer dans le quartier de Baud-Chardonnet. C’est un pas de côté par rapport à la grande majorité des librairies rennaises, réparties sur un même axe dans le centre-ville, entre l’esplanade Charles de Gaulle et la place Hoche. « On souhaitait être un service de proximité, tisser du lien. Pour ça, la localisation était déterminante », explique Lydia Lacour. Julie Morand habite justement le quartier Baud-Chardonnet, où les habitants des nouveaux immeubles manquent cruellement de commerces et d’animation. « Dans tous les échanges qu’on a pu avoir, les attentes qui revenaient correspondaient à ce qu’on voulait proposer : quelque chose autour du livre, un lieu vivant où se retrouver, rencontrer des auteurs, voir des expositions, écouter des histoires… où il se passe des choses », expose Julie Morand.

Car même si le quartier est excentré, il se trouve à la jonction de Beaulieu, du cimetière de l’Est et de Cesson-Sévigné. « On se sent dans un lieu de vie avec un fort potentiel », commente Lydia Lacour. Et alors que se rendre dans le centre-ville peut représenter une contrainte pour les habitants, une librairie de quartier est « quelque chose qu’on s’approprie, où il y a un esprit très fort de proximité qui résonne avec nos valeurs », continue Julie Morand. Le choix de l’emplacement fait mouche et les habitants du quartier se montrent vite enthousiastes pendant les travaux et à l’ouverture. Une d’entre elles dira même aux nouvelles libraires : « avoir une librairie dans notre quartier, c’est nous donner de la dignité ».

Le fond de la librairie a d’ailleurs été en partie constitué à partir des demandes des habitants. Parmi eux, on compte beaucoup de familles, donc des besoins en littérature jeunesse, en ouvrages sur la parentalité et les questions intergénérationnelles, et une forte attente en bande dessinée. La proximité avec l’IFFDEC, école de design, a aussi motivé les libraires à développer un rayon beaux-arts et de la papeterie spécialisée. Elles souhaitent aussi proposer une offre complémentaire à celles des autres librairies rennaises, par exemple dans des domaines peu représentés, comme l’architecture, ou émergents, comme les ouvrages dits « facile à lire », pour les personnes ayant des difficultés à lire. Bien sûr, Julie Morand et Lydia Lacour en profiteront aussi pour proposer leurs propres coups de cœur, comme le livre La Rencontre, une philosophie, de Charles Pépin, qui a inspiré son nom au magasin, ou l’œuvre de Gaëlle Josse, poétesse et romancière qui a accepté d’être la marraine de la librairie.

Et pour faire vivre ces rayons, La Rencontre prévoit aussi d’inviter des auteurs, de jeunes maisons d’édition, de proposer des ateliers d’écriture, de lecture, des expositions photo et même des concerts. La première animation aura lieu pour les Nuits de la lecture (19-22 janvier 2023) où un groupe d’enfants de la crèche voisine viendra écouter des lectures de contes et d’histoire.

Alors n’attendez plus et venez à La Rencontre de Baud-Chardonnet. Car comme l’écrit Charles Pépin : « La rencontre n’est pas un agrément, une alternative accessoire, elle nous est essentielle, elle modèle notre personnalité ; elle est au cœur de l’aventure de notre existence. »

Page Facebook

8 rue Georges Charpak, 35 000 Rennes

02 99 38 71 19

Ouvert de mardi à samedi : de 10 h à 19 h