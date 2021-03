RENNES. L’HÔTEL PASTEUR A ROUVERT SES PORTES !

Après 6 ans de travaux, le bâtiment Pasteur, bâtiment emblématique de Rennes, a rouvert ses portes. À chaque étage son attribution : les premiers élèves font leur rentrée à la maternelle Pasteur au rez-de-chaussée alors qu’un édulab, espace dédié au numérique, vient d’ouvrir au premier étage, quant-à l’activité de l’Hôtel Pasteur, hôtel à projets, se poursuit au deuxième ! Présentation en images.

« Voilà 120 ans que le Palais Pasteur marque des générations de Rennaises et de Rennais », écrit la Maire de Rennes, Nathalie Appéré, dans le dossier de presse. Et il faut avouer que pénétrer de nouveau dans ce lieu chargé d’histoire ne laisse pas insensible. Ancienne faculté dentaire, l’imposant bâtiment aux abords des quais de la Vilaine entame un nouveau chapitre de sa vie en ce début d’année 2021.

L’équipe rennaise Nicolas Chambon Architecte et l’équipe parisienne Encore Heureux Architectes

Démarré en 2014, le projet de réhabilitation avait été confié à deux équipes de maîtrise d’œuvre : d’un côté l’agence rennaise Nicolas Chambon Architecte pour la mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment, la rénovation du clos et couvert, et l’étude thermique ; de l’autre, l’agence Encore Heureux Architectes était en charge de l’implantation de l’école maternelle, de l’édulab et de l’Hôtel Pasteur, trois équipement en un seul bâtiment, réhabilité en faisant appel à la participation et au réemploi de l’existant.

« Le programme a dû s’adapter au mur et à l’existant », agence Encore Heureux Architectes.

L’Hôtel Pasteur a traversé différentes époques et vécu nombre de remaniements, « pas forcément heureux », mais les équipes ont réussi le pari de « faire de la transformation dans la continuité » et de « faire en sorte que Pasteur reste une aventure humaine ». Après un chantier colossal et fatigant, où la complexité les a accompagné jusqu’au bout, les équipes ont su conserver la singularité des lieux. Les traces du bâtiment anciennement désaffecté donnent un côté industriel à la modernité de leurs travaux d’architecture. Un choix esthétique et architectural qui s’adapte parfaitement à l’âme de l’Hôtel Pasteur, lieu d’expérimentation liée à la transmission autant que de partage.

Au rez-de-chaussée, le brouhaha enfantin donne vie à ce lieu longtemps resté fermé. C’est l’heure de la récréation. Les manteaux sont enfilés et les petits pas se précipitent dans la cour de récréation intérieure, ancienne cour de Pasteur. Depuis lundi, les premiers élèves font leur rentrée à la maternelle Pasteur. Les cartons n’ont pas fini d’être déballés, mais professeur.e.s et élèves, auparavant à l’école Faux-Pont, prennent rapidement leurs marques. « Déménager en pleine année scolaire n’est pas facile, mais les enfants ont une très grande capacité d’adaptation. », souligne Cécile, professeure des écoles depuis 9 ans, avec le sourire alors qu’elle garde un œil sur le groupe de bambins qui s’amusent. Après une rentrée scolaire dans des locaux vétustes des années 70, investir un lieu comme celui-ci ne peut être qu’agréable, « c’est génial », commente-t-elle.

Actuellement, six classes de maternelles (60 m² chacune) sont ouvertes, pour une capacité de 200 enfants – 150 sont accueillis pour cette année. « Nous avons trois classes bilingues franco-breton et trois monolingues. Deux autres salles ont également été prévues, mais ne sont pas encore ouvertes », précise-t-elle. L’étage est également équipé d’une salle de lecture, d’une salle de motricité, d’un pôle de restauration, de deux dortoirs, de blocs sanitaires et d’un espace d’accueil périscolaire.

La signalétique entièrement bilingue, « simple et efficace », nous guide dans les grands couloirs alors que les graffs de la cage d’escaliers conservent la trace du passé de l’Hôtel Pasteur.

Au premier étage, un projet inédit en France vient de poser ses valises au premier étage. L’édulab est un espace dédié au numérique afin de « de développer l’usage du numérique éducatif et d’accompagner la réflexion sur les usages », comme le déclare Gaëlle Rougier, adjointe déléguée à l’éducation. Les élèves rennais sont accueillis du mardi au vendredi, sur les temps scolaires et il est ouvert gratuitement à tous les publics le reste du temps. L’édulab « proposera des ateliers pour offrir aux habitants la possibilités de découvrir ces pratiques de création et d’art ».

Dans la salle d’à côté, un studio podcast et expériences radiophoniques a également été mis en place. De nombreuses classes sont d’ailleurs déjà inscrites !

L’Hôtel Pasteur, « quartier général éphémère »

La visite se termine au deuxième étage où l’exposition photographique de Marie-Cécile Esteve décore les murs blancs. À cet étage, l’hôtel à projets poursuit son activité depuis son installation dans le bâtiment en 2015, « dans la continuité de ce qui se faisait avec l’Université Foraine, impulsée de 2012 ». Lieu d’expérimentation et de partage, de rencontre et d’échange, l’Hôtel Pasteur permet « les croisements et l’hybridation des pratiques, la transmission de savoirs et de savoir-faire ». Les projets y seront accueillis de 3 h à 3 mois, « les champs des activités ne sont pas limités et peuvent relever des pratiques et disciplines aussi variées que l’art, les sciences, l’économie, l’action sociale, le sport ou la santé. » Avec la réouverture de l’Hôtel Pasteur, le bâtiment redevient ainsi « le lieu des possibles »…