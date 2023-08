Rennes. Les photos de la Galerie GGB vous invite à New York avec David Bowie

Située à Rennes place du Calvaire, la Galerie GGB est dédiée à la photographie contemporaine. En puisant dans les archives des photographes que la galerie représente, son directeur, Georges Ghighi-Bonnin, propose des photographies en exclusivité pour toutes les bourses. Il présente dès le 10 octobre une exposition dédiée à Bowie et New York

La ligne éditoriale de la galerie est éclectique avec un large choix de photographies (portraits de célébrités, photos reportage, Festival de Cannes, Cérémonie des César, photo journalisme, paysages, photographie abstraites ou figuratives …) du noir et blanc à la couleur, de l’argentique au numérique. Le panel de la galerie s’agrandit également d’un choix de sérigraphies, peinture et œuvre dans l’élan du street art et de l’art urbain. Le panel de la galerie s’agrandit également d’un choix de sérigraphies, peinture et œuvre dans l’élan du street art et de l’art urbain.

Georges Ghighi-Bonnin,

« La galerie GGB vient d’un rêve d’enfant. Petit j’allais beaucoup dans les galeries, j’étais admiratif par ces petits musées, et plus tard, je suis revenu à cela car j’avais gardé en tête l’idée qu’un jour je créerai ma propre galerie.

Après les deux dernières expositions de mon travail, à Rennes et à Téhéran, je me suis dit qu’il était temps de me lancer et de passer de l’autre côté de la barrière. En passant d’artiste à galeriste, je continue ce dialogue entre le public et les arts. C’est pourquoi j’ai d’abord voulu ce lieu comme un endroit convivial. Puis comme un cocon où l’on peut mêler des arts dont je suis attaché comme l’art urbain, le street art et la photographie. Tout cela se complète assez bien. La galerie veut accompagner les artistes et les amoureux de l’art contemporain dans une démarche de rencontre et de partage.

RENDEZ-VOUS LE 10 OCTOBRE 2023 DES 18H POUR LE VERNISSAGE DE L’EXPOSITION NEW YORK / BOWIE

Pour sa deuxième exposition, la Galerie GGB est fière de vous inviter à partir du 10 octobre à la rencontre de deux monstres sacrés : « New-York / David Bowie, face à face ». New York et David Bowie sont deux icônes indissociables qui ont su incarner une fusion artistique et culturelle parfaite. La synergie entre David Bowie et New York ne se résume pas seulement à une présence physique. C’est une relation profonde, où la ville a nourri son génie créatif tout en s’imprégnant de sa présence. Ensemble, ils ont créé un échange culturel dynamique, se propageant à travers la musique, les arts visuels, le cinéma et la mode. Leur duo réside dans leur capacité à dépasser les frontières, à influencer et à inspirer les générations actuelles et futures. Deux icônes qui brillent de manière intemporelle, rappelant à tous que l’art et la culture sont des forces qui transcendent les époques et les lieux.

NEW-YORK

L’iconique ville de New York sera célébrée à travers les photographies en noir et blanc de l’artiste rennais MikaS. En capturant des moments intemporels de la ville avec son Leica et quelques pellicules Kodak en poche, il perpétue la tradition de grands photographes, tels que Doisneau et Erwitt. Se qualifiant d’avantage comme reporter que photographe, MikaS ne travaille qu’avec les légendaires Leica M à visée télémétrique, lui permettant ainsi de garder le contrôle total, à chaque instant, de tous les aspects créatifs de la composition. Ses images nous invitent à voir New York sous un angle nouveau et captivant, reflétant l’énergie et l’âme de Big Apple.

DAVID BOWIE

David Bowie est une icone ! Il est devenu un symbole de créativité infinie, de quête d’identité et de refus des conventions. Ses multiples alter ego, de Ziggy Stardust à Aladdin Sane, reflètent sa capacité à repousser les frontières de l’expression artistique…. Plongez dans l’univers de David Bowie à travers, entre autres, les photographies exclusives de Stéphane Hubert, Mousse et Serge Benhamou, qui ont capté l’évolution de la star au fil des décennies. En ayant croisé les chemins de Bowie, chacun a pu immortaliser son style et sa prestance. Les sculptures exceptionnelles de l’artiste italienne Maria Primolan seront également présentes. Son talent est exposé en Angleterre, en Italie et en Suisse. Ses sculptures subjuguent, nous renvoyant literallement face à face avec le chanteur. Enfin, les dessins de Georges Ghighi-Bonnin mettront en couleur l’icone David Bowie.

Horaires d’ouverture : Mardi et vendredi, de 10h30 à 19h | Mercredi, de 10h à 19h | Jeudi, de 10h30 à 17h30 | Samedi, de 10h à 19h30.

https://www.galerieggb.com/ tel : 06 14 69 19 13