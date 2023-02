Rennes. Coup d’œil sur Les Impromptues de Signes à L’Oeil

La compagnie des Corps bruts présentera Les Impromptues de Signes à l’Oeil au Tambour de Rennes le 14 février 2023. Présentées comme un grand répertoire de chansons françaises traduites en langue des signes française, Les Impromptues combleront sourds et entendants, petits et grands. Un spectacle où la musique s’anime à ne pas manquer. Rencontre avec Célia Chauvère, chorégraphe de l’association.

Corps brut est une compagnie multidisciplinaire née en 2011 à Paris. Elle propose du théâtre gestuel, mime, danse contemporaine, Langue des Signes Française (LSF), et du théâtre plus classique. La troupe composée de cinq intermittents du spectacle a entamé en 2020 le projet de Signes à l’Oeil à l’occasion du confinement en France. Le spectacle Les Impromptues que la troupe présentera à Rennes est leur cinquième création issue de Signes à l’Oeil et du travail réalisé en son sein.

“Peuple migrant” de La rue Ketanou

Signes à l’Oeil, c’est 29 chansons chorégraphiées et traduites en langue des signes française dont 27 ont été filmées. Face à la caméra, en plan séquence, les comédiens signent et dansent sur la chanson originale qui passe en fond. « Nous ne sommes pas dans une démarche de traduction littérale en LSF, on réfléchit à la mise en scène, à l’image », explique la chorégraphe de la compagnie Célia Chauvère.

L’association est constituée de trois comédiens sourds et deux entendants, Aleksi Berheim, Luca Gelberg (La famille Bélier), Célia Chauvière, Isabelle Florido et Delphine Saint-Raymond. Tous pratiquent la langue des signes et se réunissent six fois par an pour mettre en commun leurs traductions des chansons choisies et créer deux clips. Lors de ces réunions, la LSF est adaptée pour être visuellement plus parlante, et pour chorégraphier la chanson.

« Dans une chanson, il y a les paroles mais pas que… C’est ce reste que l’on voulait retransmettre et rendre accessible à la communauté sourde : le ton, l’ambiance, le sentiment qui se dégage du texte, de la musique… »

Pour ce faire, les chansigneurs partagent la scène avec les chorégraphes ; les rôles peuvent s’échanger. Les comédiens peuvent être jusqu’à cinq sur scène et s’adaptent à la structure qui les accueille.

Le spectacle Les impromptues, ce sont ces chansons filmées restituées sur scène. Au sortir du confinement qui avait montré le succès des vidéos, la compagnie a reçu des propositions de spectacles signés. « Nos clips précédents avaient été tournés en « one shot » ou plan séquence. On allumait la caméra, on jouait la chanson puis on éteignait la caméra, donc une retranscription scénique était assez facile ». Cette année, la compagnie vient présenter son spectacle Les impromptues à Rennes au campus de Villejean. Spectacle en 3 opus se déroulant sur trois salles différentes. Entendants comme sourds, tout le monde est invité et trouvera son compte. Les entendants non-signants pourront comprendre à l’aide de la bande son et verront la chanson « illustrée » dans son ton, son ambiance au même titre que le public sourd. Et le public sourd comprendra la chanson grâce au chansigneur et aura une retranscription inédite de la mélodie, de l’ambiance.

La compagnie a également vocation à donner une représentation, une visibilité à la communauté sourde souvent laissée en marge des événements et métiers artistiques et culturels : voir des comédiens sur scène montre que l’on peut être sourd, comédien et jouer dans une pièce au côté d’entendants, comme un autre comédien. « La LSF a également une poésie et une magie propre que tout le monde peut saisir », conclut Célia Chauvère, émerveillée enfant par la remise du Molière à Emmanuelle Laborit, avant de faire de la LSF une partie importante de sa vie.

Mon ami, mon frère de Zoufris Maracas

Un spectacle remarquable à ne surtout pas manquer le 14 février 2023 au campus de Villejean à Rennes à partir de 13h.

