Rennes. Les Fantômes de l’Opéra au Carré Lully

Les Fantômes de l’Opéra, une exposition des œuvres de la collection du Frac Bretagne, viennent hanter l’Opéra de Rennes du 24 août au 4 septembre 2022. Ils ont pour nom : Basma Alsharif, Pauline Boudry, Renate Lorenz, Piero Gilardi, Jan Krizek, Jean-Julien Lemordant, Pascal Rivet, Nora Turato, Victor Yudaev.

En cette fin d’été, une sélection d’œuvres d’art contemporain issue de la collection du Frac Bretagne se déploie dans la rotonde, le foyer, la salle et la scène de l’Opéra de Rennes. Ces surprenants fantômes hantent ce bâtiment historique emblématique de la ville et en pimentent la visite. Une expérience sensible, étonnante et réjouissante pour toutes et tous.

LES ARTISTES

Basma Alsharif

Pauline Boudry / Renate Lorenz

Piero Gilardi

Jan Krizek

Jean-Julien Lemordant

Pascal Rivet

Nora Turato

Victor Yudaev

Exposition ouverte du 24 août au 4 septembre 2022, du lundi au vendredi, de 15h à 19h, le samedi de 16h à 21h, le dimanche de 14h à 18h. Visite accompagnée gratuite proposée le dimanche 4 septembre à 14h30. Opéra, galerie du théâtre, place de l’Hôtel de ville, Rennes

Visuel : Pauline Boudry / Renate Lorenz, Wall necklace piece (I know where I come from) – détail, 2021 Collection Frac Bretagne © Pauline Boudry / Renate Lorenz Crédit photographique : Aurélien Mole

Exposition ouverte du 24 août au 4 septembre 2022.

Du lundi au vendredi, de 15h à 19h, le samedi de 16h à 21h, le dimanche de 14h à 18h.

Exposition organisée dans le cadre d’Exporama, rendez-vous estival autour de la création et de l’art contemporain.