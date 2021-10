RENNES. LES CHAMPS LIBRES CARREFOUR DES SAVOIRS ? Y A PAS PHOTO !

Les Champs Libres confirment son devenir de grand carrefour des rencontres entre publics, cultures et esthétiques populaires et savantes de l’Ouest de la France. Dans cette veine, cette rentrée 2021 du premier établissement culturel breton promet de belles rencontres et de stimulants projets, notamment photographiques, en sus des multiples outils gratuits mis à la disposition du public.

Crédit Photo : Sylvain Lefebvre

L’ouverture de saison est marquée par l’inauguration en septembre de la nouvelle exposition permanente de l’Espace des sciences Incroyable cerveau qui fait l’état de la connaissance sur le cerveau et “ses illusions” et éclaire d’une façon inédite et implacable notre intelligence cérébrale et ses limites.

La veuve solitaire, Madeleine de Sinéty, 1991 © Collections du musée de Bretagne

Autre évènement : la présentation de très belles photographies de Madeleine de Sinety, Un Village, que certains d’entre vous ont peut-être déjà admiré au centre d’art Gwinzegal et qui fait date par la sensibilité et la beauté de ses clichés.

Et, si la photographie ou l’histoire ou la Bretagne vous intéressent, n’hésitez pas à jeter un œil sur la très grande richesse des collections photographiques numérisées du Musée de Bretagne accessibles sur le site internet (à voir également ici). Les Champs Libres, ce sont en effet de nombreuses ressources, constamment enrichies, accessibles sur place ou en ligne (podcasts, documents, formations, presse…).

Pour rappel, le parcours permanent du Musée de Bretagne et l’abonnement à la Bibliothèque sont gratuits : profitez-en !

LE HALL DES CHAMPS LIBRES FAIT PEAU NEUVE

Tout au long de la saison, le hall des Champs Libres va opérer une mue progressive, visant à le rendre plus chaleureux et convivial. Ce nouvel aménagement, conçu avec l’architecte et menuisier Guénolé Jézéquel et faisant une large place aux matériaux naturels et locaux, vise à rendre au hall sa fonction de place publique, où l’on s’informe et découvre, où l’on se retrouve ou se détend. Après une première étape au printemps, marquée par le déplacement de la banque d’accueil, plusieurs phases de transformation vont rythmer la saison, et modifier peu à peu notre regard et nos pratiques. En complément, une résidence du collectif de graphistes Super Terrain viendra sur place expérimenter de nouveaux dispositifs d’information et de signalétique, avec ce même objectif de faire de ce hall un lieu vivant, ouvert et au service de tous.

Dans les archives du Musée de Bretagne.

La photographie : Un autre regard sur le monde

La photographie est un art du regard. Images du passé ou du présent, les photographies sont source de connaissance, de prise de conscience et d’émerveillement. Cette saison, les œuvres de Stéphane Lavoué, Aglaé Bory, Madeleine de Sinéty, mais aussi des lauréats de l’appel à participation du Musée de Bretagne sur le confinement, sont autant de regards portés sur notre région, ses habitants, ses mutations, ses forces, ses épreuves et ses mystères. Ces regards contemporains complètent les collections photographiques du Musée de Bretagne, riches de plus de 500000 images et qui sont, à la faveur de l’important chantier des collections en cours, chaque jour plus nombreuses à être identifiées, valorisées et partagées avec le plus grand nombre. La programmation culturelle, avec notamment le lancement d’un cycle sur l’histoire de la photographie, et l’ensemble des actions d’éducation à l’image et à l’esprit critique accompagnent la présence de la photographie aux Champs Libres.

Souper chez le Denoual, Madeleine de Sinéty, 1975 © collections du Musée de Bretagne

Madeleine de Sinéty Un village. Du 22 octobre 2021 au 27 mars 2022.

En partenariat avec le Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône et le centre d’art GwinZégal à Guingamp, le musée met à l’honneur la photographe Madeleine de Sinéty (1934-2011). Autodidacte en photographie, Madeleine de Sinéty découvre par hasard le village de Poilley, en Ille-et-Vilaine, et s’y installe entre 1974 et 1981. Elle y reviendra par la suite à plusieurs reprises, se liant d’amitié avec plusieurs familles, qu’elle photographie inlassablement au travail et dans leur vie quotidienne. Fruit d’un travail d’observation intense et d’une relation intime avec le sujet, l’archive photographique qu’elle a constituée de ce lieu, de ces êtres, de ce temps, est unique. Elle nous montre les couleurs d’une France rurale disparue, un village, une communauté soudée, avec ses rituels et ses moments forts. Une grande photographe à découvrir. Musée de Bretagne

PATTIER Mathieu, Toutes et tous une partie de la solution, mars et avril 2020

La Bretagne pendant le confinement

Du 19 novembre 2021 au 29 mai 2022. Durant l’année 2020, la France a connu deux épisodes de confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Durant cette période, les photographes n’ont cessé de pratiquer leur art, entre intimité des foyers et espace public souvent déserté. Afin de conserver dans ses collections la mémoire de cette crise sanitaire, le Musée de Bretagne a lancé un appel à participation donnant lieu à une acquisition. Martin Bertrand, Delphine Dauphy, Adrien Duquesnel, Lise Gaudaire, Julie Hascoët, Richard Louvet, Cédric Martigny, Jean Adrien Morandeau, Mathieu Pattier et Renan Péron, les 10 photographes lauréats, exposent ainsi dans la Galerie leur regard sur leur vécu de cette période inédite. Galerie

GREENLAND. 2016. Iceberg. BB Polar expedition.

Arctic Blues du 18 décembre 2021 au 24 avril 2022

De retour de missions en Antarctique, des biologistes brestois se posent la question : comment parvenir à raconter la beauté des pôles et la certitude de la catastrophe, dans un contexte de recherche scientifique ? En 2013, ils proposent d’associer des artistes de tous horizons à leurs expéditions polaires. Durant sept années, artistes et scientifiques ont partagé des missions en milieux arctiques et subarctiques. L’exposition Arctic Blues restitue la richesse de ce dialogue. Photographie, vidéo, installation, écriture, création sonore, musique et fresque scientifique se répondent ou se heurtent pour créer un objet unique naviguant entre arts et sciences. Salle Anita Conti.

Les horloges du vivant du 25 janvier au 28 août 2022

Toutes les formes de vie sur terre sont cadencées par des mécanismes de mesure du temps qui leur permettent de s’adapter aux transformations de l’environnement pour en tirer le meilleur parti. Les plantes comme les animaux, du plus simple au plus complexe, possèdent des systèmes d’horloge dont les scientifiques sont aujourd’hui capables de décrire les mécanismes. Jouer avec le temps sera possible ce printemps aux Champs Libres ! Exposition réalisée par ART’M Créateurs associés. Espace des sciences.

Au jour le jour du 17 janvier au 22 mai 2022

L’expression de la vie quotidienne trouve sa place dans les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque. Calendriers Oberthür, publicités désuètes, titres de presse disparus, cartes postales, chansons populaires, l’exposition présente une sélection des coups de cœur des bibliothécaires des Champs Libres. Escalier de la Bibliothèque

Celtique ? Du 18 mars au 4 décembre 2022

Légendes, triskèles et druides barbus, danses et musiques celtiques… La forte identité culturelle de la Bretagne est aujourd’hui fréquemment associée, voire confondue, avec tout un imaginaire celtique, héritage diffus et toujours vivace. De nombreuses recherches historiques, archéologiques ou linguistiques permettent d’explorer cette thématique, remettant parfois en cause bien des idées reçues. L’exposition interroge ainsi la construction ou « reconstruction » d’une forme d’identité, attachée au territoire breton. Redonner sa juste place à la culture celtique dans l’histoire bretonne, c’est aussi faire le constat aujourd’hui d’une large adhésion populaire, créatrice de communauté, fondée ou non sur la véracité d’un passé historique. Musée de Bretagne.

La Fête du 10 juin au 19 septembre 2022

L’exposition explore la thématique de la fête dans toutes ses dimensions : lieu de la réjouissance autant que de la résistance, de la revendication sociale, identitaire et culturelle comme de la libération, du spectaculaire ou de l’intime, elle est un révélateur social qui n’a cessé d’inspirer les artistes au fil des siècles. Portée conjointement par les Champs Libres, le Musée des Beaux-arts de Rennes et le Frac Bretagne, l’exposition se déploie sur trois sites et mêle œuvres contemporaines et patrimoniales, installations, peinture, photographie ou vidéo. Un riche programme d’événements en partenariat, forcément festifs, jalonnera la période de l’exposition. Salle Anita Conti, Galerie et terrasse du Café.

A noter également dans vos agendas :

Les Chouettes conférences

Comme les adultes ! Des conférences pour cultiver l’art de se poser des questions dès l’enfance. Des sujets, abordés par des spécialistes, pour aller voir ce qu’il y a derrière les choses, pour nourrir la curiosité à l’âge de l’émerveillement, des comment et des pourquoi. Notre rapport au monde vivant, à la société, les grandes questions scientifiques seront les thèmes abordés pour les trois conférences de la saison (3 novembre, 9 février et 20 avril). • Mercredi 3 novembre 2021 : “Les animaux sont-ils nos amis ?” avec la journaliste scientifique et autrice jeunesse Florence Pinaud. • Mercredi 9 février 2022 : Thématique autour de la forêt avec le botaniste Francis Hallé. • Mercredi 20 avril 2022 : Thématique autour “des liens qui nous unissent” avec Valentine Goby, autrice adulte et jeunesse.

La musique est de retour !

En partenariat avec de nombreux acteurs du territoire rennais (les Transmusicales, le Conservatoire, l’Opéra…), les Champs Libres vous invitent à (re)découvrir la diversité de la scène musicale locale. Deux rendez-vous à l’auditorium: les conférences-concerts, qui font leur retour les mercredis (de 12h30 à 13h30) et les concerts, qui croiseront parfois d’autres disciplines artistiques, un vendredi par mois (de 17h30 à 18h30). Un rendez-vous qui retrouvera sa place au 2e étage de la Bibliothèque en 2022, dans le futur espace Musiques cinéma danse.

JARDINS D’HIVER

Au cœur de l’hiver, les Champs Libres fêtent la littérature. Du 20 au 23 janvier 2022, le festival propose rencontres, balades littéraires, siestes et lectures musicales. Retrouvez écrivains, musiciens, plasticiens et notamment Delphine de Vigan, autrice associée à cette édition.

