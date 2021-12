RENNES. LES CHAMPS LIBRES EN FAMILLE PENDANT LES VACANCES !

Pour les vacances de fin d’année, les Champs Libres de Rennes ont élaboré une programmation riche, accessible à partir de 2 ans : visites guidées, ateliers, spectacles contés, concerts,…

Toute l’année, les Champs Libres proposent une programmation pour les familles : conférences, ateliers, animations, visites d’expo, terrains de jeux et espaces ludiques (cabanes dans l’Espace Enfants 0-10 ans, babyfoot à la Mezzanine Ado 11-14 ans, Laboratoire de Merlin, etc.).

Pour les vacances de fin d’année, les Champs Libres ont élaboré une programmation riche, accessible à partir de 2 ans : visites guidées, ateliers, spectacles contés, concerts… Toutes les propositions, au jour le jour, sont accessibles sur notre site internet.

Madeleine de Sinéty, Béatrice et la télévision, avril 1973 © Tous droits réservés

MADELEINE DE SINÉTY, UN VILLAGE

VISITE COMMENTÉE- Dès 7 ans

Tous les jours – 15h • 30 mn – Musée de Bretagne

Madeleine de Sinéty a photographié la vie ordinaire des habitants d’un village rural en pleine mutation. Avec tendresse et humanité, elle nous fait partager la vie d’une communauté soudée, avec ses rituels et ses moments forts.

https://youtu.be/3nsXN4Jf788

INCROYABLE CERVEAU & FEU

SÉANCE COUPLÉE – Dès 8 ans

14h30 / 16h45 • 2h (Espace des Sciences — salle Terre & Eurêka)

Nous n’utiliserions que 10% de notre cerveau, nous aurions un cerveau droit créatif et un cerveau gauche rationnel, le cerveau des jeunes serait multitâche… Mythes ou réalités ?

Objet de fascination et de peur, le feu fait partie de la vie quotidienne de l’Homme depuis au moins 400 000 ans. Qu’est-ce que le feu ? Comment l’être humain l’a-t-il découvert ? Pourquoi n’arrive-t-on pas toujours à le dompter ?

LABORATOIRE DE MERLIN

SÉANCE – Dès 6 ans (1h)

Espace des sciences – Laboratoire de Merlin

Idéal en famille, le Laboratoire de Merlin invite à découvrir de multiples phénomènes scientifiques par le jeu. Un panel de manipulations interactives est à disposition pour tester librement ses connaissances.

Découvrez l’ensemble de la programmation

PRATIQUE

Durant les vacances scolaires, les Champs Libres sont ouverts du mardi au dimanche, de 10h à 19h, et fermés les samedis 25 et 31 décembre. Exceptionnellement, les Champs Libres ferment leurs portes à 17 h les vendredi 24 et 31 décembre.

Réservation conseillée pour certains ateliers et séances sur la billetterie en ligne. Les visites au Musée ne sont pas réservables en amont de la venue.