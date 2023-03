Rennes. Les Bavardes : le resto qui fait parler de lui

Les Bavardes est un petit bistro à l’ambiance rétro dans le quartier de Saint-Hélier, au 34 boulevard Laennec. Cofondé en octobre 2022 par Marlène et Alice, les deux amies vous accueillent dans un cadre chaleureux où cohabitent bonne chère et bonne humeur. Venez vous ravir le palais des différents mets concoctés par les chefs David et Kaan et profitez de cette atmosphère… pour bavarder un peu. Article en collaboration avec le compte Instagram Les FoodRennes.

Kaan, Marlène, Alice et David. Compte instagrame Les bavardes

Proche de la gare, vous trouverez au 34 boulevard de Laennec le bistro Les Bavardes. L’ambiance rustique du restaurant est donnée par ses murs dénudés, recouverts à quelques endroits de papier peint fleuri, par ses chaises et ses tables dépareillées ou autres objets et ustensiles désuets. Une décoration qui vous fait somme toute sentir comme à la maison et vous donnerait envie de rester attablé toute la soirée. Un endroit confortable et rassurant à l’image de la gaieté de ses gérantes. L’authenticité du lieu fait honneur à celle de l’amitié de Marlène et Alice, cofondatrices des Bavardes. Après avoir travaillé ensemble dans le milieu de la restauration, elles s’entendent tant et si bien qu’elles décident enfin de lancer leur propre affaire.

Le projet se mue en une réalité et se concrétise dans vos assiettes grâce à David et Kaan. Le premier est chef cuisinier et le second, chef pâtissier. Le quatuor de choc définit pour le restaurant une cuisine de saison faite maison, qui varie toutes les semaines en fonction des arrivages. Attention, la carte du midi n’est pas la même que celle du soir. À l’heure du déjeuner, différentes formules sont proposées. Entrée-plat, plat-dessert (18€) ou encore la totale, entrée-plat-dessert (21€), vous laisse le choix entre deux plats à chaque mouvement du repas. Le soir, la carte varie moins souvent et arbore un concept quelque peu différent, un format tapas. Il s’agit d’une sélection de plats à partager comme des planches ou autres assiettes gourmandes allant de 5€ à 14€. Un excellent rapport qualité prix au regard des plats encore plus délicieux les uns que les autres.

Planche mer/tartine (14€)

Burger les petits cœurs (10€)

Saint-Marcellin rôti au four (7€)

Pavlova betterave pomme et cannelle (6€)

Far breton (6€)

Mousse au chocolat (6€)

Chez Les Bavardes, en plus de se régaler on peut s’y amuser. Le bistro organise régulièrement des événements. Parmi eux, il y a le Bava’Quizz dont la deuxième édition va bientôt se tenir le 5 avril 2023. Le concept : dix équipes composées de 4 à 6 joueurs vont s’affronter autour de 4 thèmes déclinés en 12 questions chacun, en bref l’amusement assuré. Et puis ne dit-on pas que l’inspiration vient en mangeant ?

L’équipe redouble d’inventivité pour créer un lieu repère où l’on s’y sent bien et où l’on peut tout aussi bien passer des moments en famille ou entre amis. Retrouvez nos impressions du repas en vidéo grâce à notre collaboration avec les FoodRennes.

Les Bavardes situé au 34 boulevard de Laennec, ouvert du mardi au samedi le midi de 12h00 à 14h30 et le soir de 18h30 à 23h00

Inscription par mail au Bava’ Quizz : contact@lesbavardes.com