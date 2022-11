Rennes. L’Elaboratoire relogé au 138 avenue du Général Leclerc

Le collectif artistique L’Elaboratoire de Rennes occupe depuis des années le 48 Boulevard Villebois-Mareuil pour le bonheur de certains et le malheur des autres. Malgré des relations peu ou prou harmonieuses avec la municipalité, une convention de relogement devrait être signée vendredi 18 novembre 2022 selon les informations reçues ce jour par Javier Dominguez qui copilote le devenir de L’Elaboratoire. Cette signature de la convention de relogement au 138 avenue du Général Leclerc devrait officialiser un nouveau départ pour L’Elaboratoire.

« Le vendredi 18 novembre 2022 à 14h30, les représentants de la ville de Rennes viendront à la rencontre des membres de L’Elaboratoire en vue de la signature d’une convention de relogement qui officialisera l’installation du collectif au 138 avenue du Général Leclerc réinvestissant ainsi les anciens locaux du restaurant Le Tournebride à proximité du campus de Beaulieu.

L’Elaboratoire envisage ce relogement comme une possibilité de renforcer les espaces de création déjà présents, mais aussi, et surtout, d’inventer de nouveaux espaces de création et de nouveaux liens avec la communauté, afin de propulser de nouvelles formes pour appréhender le réel. L’appropriation d’un nouvel espace permettra de déployer la créativité de ce collectif emblématique de la culture alternative rennaise. C’est aussi le bon moment pour réaffirmer la volonté et la nécessité de proposer des pratiques artistiques accessibles à tous et à toutes et à moindre coût.

L’aménagement du terrain prévoit l’installation d’un chapiteau qui servira autant de lieu de représentation que d’école de cirque, de danse, de résidence d’artistes et de compagnies. Des containers aménagés seront implantés sur le lieu afin de fournir des ateliers mobiles en tout genre, que l’Elaboratoire pourra mettre à disposition des divers quartiers de la ville de Rennes. […]

Les travaux d’aménagements devraient s’amorcer au début de l’année 2023 en vue d’une installation prochaine pour un bail de 8 ans. La convention sera signée le vendredi 18 novembre au 48 boulevard Villebois-Mareuil à 14h 30, diverses animations seront proposées dans l’après-midi pour échanger un moment de convivialité. »