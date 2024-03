Près de la gare de Rennes, le restaurant Friand vient d’ouvrir ses portes 18 boulevard Beaumont. Au menu, une cuisine simple mais maison qui promet de nous réjouir les papilles. Notre rédaction vous en dira plus dans les semaines à venir après avoir testé le resto Friand, comme à chaque fois d’une manière anonyme. Friand, une nouvelle friandise à Rennes ?

« Chez Friand, il y a du bleu au mur et du cœur dans les assiettes ! A deux pas de la gare de Rennes et au coeur du quartier EuroRennes, on vous accueille toute la journée pour déjeuner ou goûter, avec une cuisine simple mais twistée qui fait la part belle à des fournisseurs uniquement locaux. Pour nos amis voyageurs, en provenance d’ailleurs ou du coin de la rue, on vous attend avec des produits maison et un café de qualité qui coule à flots, sur place ou à emporter. »

LES FORMULES

Entrée/Plat ou Plat/Dessert = 18€

Entrée/Plat/Dessert = 22€

Plat seul = 15€

LES ENTRÉES : Deux friands au choix

LES PLATS : Viande, légumes ou poisson

LES SANDWICHS : Grilled-cheese ou sandwich froid

LE FROMAGE ET LES DESSERTS : Toujours du fromage, toujours du chocolat et toujours des fruits. Et tout s’emporte !

ENTRÉES

Friand au Jambon, comté et béchamel OU Friand Epinard, chèvre et noix

PLATS

Chou à l’estragon, betterave et oignons grillés, riz blanc et mimolette vieille OU Jambon rôti en croûte de moutarde, crème de céleri et poire, dés de poires caramélisés

DESSERTS

Assiette de fromages OU Tarte citron meringuée OU Ganache chocolat, tuile aux épices

Des goûters avec un bar à gateaux ouvert toute l’après-midi : cookies, cake au fruit, cheese cake, tarte au citron, et autres gourmandises. A déguster accompagné d’un café « Breizhilien », serré ou allongé, d’un chocolat Valrhona fait maison, d’un thé ou d’un jus de fruit.

Chez Friand, Cuisine du midi Sandwichs Vins natures. Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30

Réservations en ligne ou par téléphone

contact@friand-rennes.fr – 06 81 39 88 63

Friand 18 Bd de Beaumont 35000 Rennes