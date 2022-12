Rennes. Le festival du film d’animation s’adresse à tous

La France occupe le troisième rang mondial de la production de films d’animation derrière les États-Unis et le Japon. À l’échelle européenne, l’Hexagone est le premier pays européen du secteur avec une production de 40 % des films. C’est dans ce contexte que se tiendra du 1er au 5 avril 2023 le Festival national du film d’animation au TNB et à l’Arvor à Rennes ainsi qu’au Grand Logis à Bruz. Organisé par l’AFCA (Association française du Cinéma d’Animation), le festival qui accueille plusieurs milliers de festivaliers chaque année est un rendez-vous tant pour les professionnels du secteur que pour les familles et les étudiants.

Depuis 2010, le Festival national du film d’animation prend place en Bretagne. D’abord implanté à Bruz, le festival se développe et s’étend si bien que le cœur de l’événement se situe maintenant au centre-ville de la capitale bretonne : au Théâtre National de Bretagne et à l’Arvor. Des projections de films ont cependant toujours lieu au Grand Logis à Bruz et dans les cinémas partenaires au sein du département avec une programmation qui commencera en amont.

La large programmation du festival permet de séduire aussi bien les jeunes enfants comme un public adolescent et adulte.

Les trois membres du jury remettront plusieurs prix dont les deux grands prix du festival : le Grand Prix du meilleur court métrage d’animation et le Grand Prix du meilleur film étudiant. En tout environ 30 films professionnels et 40 films étudiants seront en compétition cette année et jugés par 8 jurys composés de professionnels, d’étudiants, de scolaires ou de France Télévision. 7 prix seront décernés.

Pour sa partie professionnelle, le festival sera ponctué durant trois journées et demie par des tables rondes, mais aussi de sessions de présentations de pitchs, de rencontres et de discussions sur l’actualité du secteur.

Des séances à destination des scolaires prendront place dans plusieurs cinémas associatifs du département.

Ces quatre journées dédiées au film d’animation seront ainsi l’occasion de partir à la découverte du secteur et de multiples productions avec la possibilité de participer à de nombreuses activités en parallèle des projections.

QUENTIN BAILLIEUX

Diplômé de l’École des Gobelins en 2008, Quentin Baillieux forme le binôme « Parallel » avec Raphaëlle Tinland pendant 4 ans. Le duo travaille sur plusieurs projets : films publicitaires, clips musicaux, génériques de film… En 2018, il réalise Le Mans 1955, sélectionné dans de nombreux festivals dont le Festival national du film d’animation de Rennes, où il obtient le Grand Prix du court métrage professionnel. Après un passage à Montréal en tant que directeur artistique dans le jeu vidéo, il se consacre depuis 2020 à Panama, son nouveau projet de court métrage.

NOTE D’INTENTION

Venant du film animé plus que de l’illustration, j’ai tendance à imaginer et composer mes images comme des cadres de cinéma. L’idée avec cette affiche du Festival, c’est de jouer de façon poétique avec cette notion de cadre, de trouver un dialogue entre cinéma et illustration.

La scène voit alors une silhouette en mouvement et en lévitation, un personnage appartenant à un décor sans que les deux ne partagent le même espace. Suivant l’orientation choisie, horizontale comme un écran de cinéma, ou verticale comme pour une affiche, l’œil ne s’accroche pas aux mêmes éléments mais comprend la connexion entre eux. Alors, comme dans un film d’animation, le dessin crée un dialogue avec le cinéma et son langage.

Festival national du film d’animation du 1er au 5 avril 2023 à Rennes.