Rennes. Le Festival Image Publique ou un regard sur la photographie urbaine

Image Publique, festival photographique de Rennes Métropole, se déroulera du 10 au 31 octobre 2023. Organisé par un collectif de huit associations photographiques, la 13e édition donnera à voir une programmation d’expositions, de projections, de rencontres-débats ou conférences, de lectures de portfolios, d’ateliers d’initiation ou de perfectionnement et d’actions dans l’espace public. Sans oublier le marathon Rennes Photo Challenge !

Fidèle à son habitude, le festival vous propose de découvrir de nouveaux regards de photographes auteurs émergents, qu’ils soient locaux régionaux, nationaux ou internationaux (nous accueillerons cette année des expositions d’Angleterre, de Turquie ou encore d’Argentine) sur la thématique riche et ouverte de la « photographie urbaine », thématique propice à la réflexion sur notre monde contemporain.





Parallèlement à l’action de diffusion artistique, seront proposés des ateliers sur inscription (avec le concours du Cabinet photographique de Maurepas, du BAM lab à Cleunay ou encore de la Société Photographique de Rennes), ainsi que des actions d’accompagnement en milieu scolaire (classes de CP et CE 1 à Thorigné-Fouillard). Des conférences-débats et workshops avec des professionnels dans des lieux de la métropole et hors des circuits institutionnels permettront également d’aller à la rencontre de tous les publics et favoriser les échanges autour de la photographie.

Le festival L’Image Publique bénéficie désormais d’un rayonnement régional, voire national. Soutenue financièrement par Rennes Métropole et plusieurs collectivités locales, chaque

édition souhaite proposer le maximum d’actions et une offre toujours plus qualitative et diversifiée dans des lieux conviviaux. À l’image de la population qui compose une ville, étudiants, familles, seniors et visiteurs de passage dans le Grand Ouest sont accueillis chaque année.