À Rennes, vent nouveau sur le Bistrot de la poste

À Rennes, au 26 rue du Pré Botté, se tient le nouveau et discret Bistrot de la poste, ouvert en décembre 2022. Avec un nouveau nom et une nouvelle décoration, l’établissement tente de faire oublier le Café de la poste qui lui précédait et renouveler sa réputation. Unidivers est parti à la rencontre de sa nouvelle propriétaire Siglinde Guémas qui a fait souffler un vent de renouveau sur ce café de Rennes, emblématique bien que devenu poussiéreux.

Amatrices de folles nuits rennaises, Yvette et Colette Bourkels ont repris en 1979 un débit de boisson, 26 rue du Pré-Botté, qui se nomma café de la Poste. Les deux sœurs géreront le commerce durant 44 ans, jusqu’à fin 2022 et leur retraite, date à laquelle Siglinde Guémas récupéra les clés.

Siglinde Guémas a 40 ans quand émerge son envie de prendre et ouvrir un bar. Très vite, elle repère Le Café de la poste avec sa vue imprenable sur le parlement de Bretagne, mais qui peine à faire entrer la lumière. Cinq ans plus tard, grâce à une annonce sur Leboncoin.fr, la future propriétaire apprend que le café est à vendre. « C’était un vendredi d’avril 2022. Lundi matin, je visitais et dans l’après-midi faisais une offre. On a signé le 20 octobre », se souvient avec émotion Siglinde Guémas.

Armée de seaux et de serpillières, de pinceaux et de courage, Siglinde Guémas se jette dans l’aventure et fait renaitre de (sous) ses cendres, et poussières en tout genre, le Café de la poste qu’elle baptisera Le Bistrot de la poste. « Je voulais faire de ce café, un bistrot où l’on a envie de s’arrêter, où l’on est bien, un lieu convivial. »

Nouvelle décoration de Siglinde Guémas

Convivial, si l’on en croit les avis internet, Le Café de la poste ne l’était plus depuis un moment… « Refus d’un simple verre d’eau en période de canicule sans aucune explication ! », déplore un client en avis. « Période de canicule, ayant une petite fille et sa gourde étant vide, je demande gentiment à la gérante s’il est possible de remplir la gourde. Elle me rit au nez me disant qu’elle ne comptait pas se lever vu son grand âge… » explique un second. Un troisième parle d’un « lieu très désagréable (où) la patronne vient donc nous dire qu’il faut payer en espèces (…), ensuite elle nous sert un Orangina sans bulles avec une bouteille sale plus que douteuse et refuse d’admettre que la bouteille n’est pas présentable ». Un lieu clairement dans son jus dont l’aspect vintage plaisait néanmoins à la clientèle.

Pour détacher de son nouveau bistrot la réputation qui lui était attachée, la propriétaire change toute la décoration, enlève le papier peint, le récure de fond en comble et le remet aux normes.

« J’ai tout enlevé, sauf le comptoir, le bar et les moulures. Sur le bar et comptoir, j’ai seulement enlevé la moquette que les anciennes propriétaires avaient mise dessus. »

Les toilettes et la cuisine sont désormais alimentées en lumière et en eau chaude ! La cuisine à l’odeur alléchante de Siglinde est faite sur place par la cuisinière Florine Guérin que l’on peut voir à l’œuvre derrière une baie vitrée.

Ici, tout est issu du circuit court. La bière qu’elle sert vient de Corps-Nuds, les légumes que Florine Guérin prépare viennent du marché des Lices, le café d’un torréfacteur du coin, le pain et les viennoiseries sont achetés dans la rue où habite Siglinde Guémas… « Pour faire plus local, il faudrait que j’aie un jardin », plaisante la propriétaire.

Le redémarrage de café un peu spécial se fait en douceur, mais la clientèle se renouvelle et se fidélise. Abrité dans son petit bistrot qui surveille le Parlement, Siglinde Guémas fait souvent salle comble. On y voit du monde, de la lumière, de la vie en soit. Un pari réussi pour l’heureuse propriétaire qui a su trouver sa place dans un marché assez fermé.