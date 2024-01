L’aménagement de la place du Champ-Jacquet va permettre d’en faire un espace central de Rennes et un nouveau pôle d’animation, en mettant davantage encore en valeur, dans un environnement apaisé et végétalisé, la beauté de son patrimoine bâti.

La restructuration de la place du Champ-Jacquet s’appuie sur la forme en Y du carrefour composé par la rue Leperdit et la rue du Champ-Jacquet, en prenant en compte la topographie des lieux et la pente douce qui descend vers la Vilaine.

La place, dans sa partie ouest, s’organisera autour de la statue de Jean Leperdit et des hautes maisons à pans de bois du 17e siècle. Cet espace sera agrémenté d’arbres. Devant l’hôtel de Tizé, à l’angle sud-ouest de la place (au 5 rue Leperdit), d’autres arbres ponctueront une surface qui restera dégagée pour préserver les vues sur l’hôtel particulier et offrir de la souplesse dans les usages de l’espace public. La rive est, reconstruite après l’incendie de 1720, sera embellie par un alignement d’arbres dont les traitements en pieds seront généreusement dimensionnés et végétalisés. Des espaces de pause seront aménagés pour offrir une zone de respiration.

La circulation s’effectuera désormais en sens unique pour les véhicules motorisés, de la rue de Châteaurenault vers la rue Leperdit, et en double-sens pour les vélos sur l’ensemble de la place et la rue du Champ-Jacquet. Le site bénéficie déjà, depuis l’ouverture de la ligne b du métro et le redéploiement du réseau de bus, d’un environnement apaisé (600 bus y passaient quotdiennement), qui a été renforcé par la Zone à Trafic Limité (ZTL).

Le chantier d’aménagement démarrera le 15 janvier 2024, à la suite de travaux réalisés en 2023 par les concessionnaires des réseaux (Enedis, GRDF, EBR). Les travaux s’achèveront à l’été 2025.

Une requalification qui concerne également l’axe nord-sud

Le périmètre de l’opération concerne, outre la place du Champ-Jacquet, les rues d’Antrain, Motte-Fablet et Champ-Jacquet au nord, puis les rues Châteaurenault, Horloge et de Rohan au sud, en descendant vers la Vilaine.

Des travaux y sont également prévus, principalement pour élargir les trottoirs et faciliter les déplacements de tous.

La livraison de l’axe sud est prévue en décembre 2025, celle de l’axe nord courant 2026.

Le coût global du projet s’élève à 4 millions d’euros, financés par la Ville de Rennes et Rennes Métropole.