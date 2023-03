Rennes. L’âge de la tortue et le guetteur mélancolique au Conservatoire du Blosne

Dans le cadre du projet de coopération européenne Résidence secondaire, L’âge de la tortue invite au Conservatoire de Rennes – Site Blosne le jeudi 23 mars 2023 à partir de 18h30 pour le vernissage de l’œuvre d’Hervé Walbecq en collaboration avec Mylène Perraudeau et Sylvie Robert, œuvre issue de la première résidence de création du projet Résidence secondaire.

Le guetteur mélancolique est une installation artistique inédite à découvrir du 23 mars au 25 juin 2023. Une oeuvre issue de la première résidence de création dans le quartier du Blosne à Rennes (Conservatoire de Rennes – site Blosne)

Six ans après sa création et son expérimentation dans le quartier du Blosne, à Rennes, Résidence secondaire se déploie désormais à l’échelle européenne dans cinq pays : France (Rennes), Belgique (Bruxelles), Autriche (Graz), Espagne (L’Hospitalet de Llobregat) et Portugal (Lisbonne).

Le principe

Chacune des villes partenaires accueillera le projet entre octobre 2022 et août 2023, et réunira dans un appartement, trois participants (un·e artiste, un·e usager·ère du quartier, un·e élue), durant sept jours de résidence en totale immersion sur un territoire donné. Ensemble, ils/elles réfléchiront à la création d’une œuvre artistique à partir d’un thème de travail soumis par un groupe de réflexion local. Chaque résidence donnera lieu à la production d’une note d’intention co-signée par le trio, un carnet de bord et une création artistique issue de la réflexion menée, qui sera produite et présentée ultérieurement dans l’espace public.

Une 1ère résidence de création

Du 20 au 26 octobre 2022, Mylène Perraudeau, habitante du quartier ; Hervé Walbecq, artiste comédien, illustrateur et écrivain jeunesse et Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et- Vilaine étaient en totale immersion dans le quartier du Blosne à Rennes. Ensemble, ils ont pensé la création d’une œuvre artistique à partir de la thématique « Ça passe ». Cette expression a été choisie pour son double sens : si elle reflète une réalité du quartier (expression employée par les guetteurs et dealers pour avertir du passage de la police), elle évoque aussi le mouvement, le changement.

Un an après le lancement du projet européen Résidence secondaire, l’œuvre issue de la première résidence de création sera présentée publiquement au Conservatoire de Rennes – Site Blosne le jeudi 23 mars 2023 à partir de 18h30 lors d’un vernissage en partenariat avec L’âge de la tortue, le Conservatoire de Rennes et Le Triangle. Un concert sera interprété par des étudiants du Pont Supérieur et des élèves du Conservatoire à cette occasion. En lien avec le thème de travail de la résidence, et en cohérence avec la note d’intention produite à l’issue de la résidence, l’œuvre d’Hervé Walbecq en collaboration avec Mylène Perraudeau et Sylvie Robert sera visible durant trois mois du 23 mars au 25 juin 2023 au Conservatoire de Rennes – Site Blosne.

Une exposition virtuelle

Sur le site internet de Résidence secondaire, une partie « Exposition virtuelle » permettra de rendre visible

les œuvres (éphémères ou pérennes) produites dans

le cadre du projet. Elle comprendra la note d’intention rédigée par les résidents ainsi que des photos et vidéos présentant les acteurs du projet, les œuvres et leur processus de création.

INFOS PRATIQUES

Le guetteur mélancolique, une installation artistique inédite à découvrir du 23 mars au 25 juin 2023.

Date du vernissage : 23 mars 2023 — 18h30 Conservatoire de Rennes – Site Blosne

Pl. Jean Normand, 35000 Rennes

→ Lien de l’évènement : cliquer ici → www.residence-secondaire.eu

Merci de confirmer votre présence à : maxime.ly@agedelatortue.org