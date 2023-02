Rennes. Avec La Reine Comédie, le stand up fait salle comble

La Reine Comédie fête son premier anniversaire le 23 février au bar Uzine à Rennes. Depuis un an, cette association organise des soirées scène ouverte de stand up qui donnent leur chance à des humoristes en herbe et participent à diffuser gratuitement cette pratique artistique peinant à se faire une place à Rennes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous.

Mardi 14 février 2023, La Reine Comédie tient une de ses scènes ouvertes au bar La Cavale à Rennes. Il y a foule pour le spectacle et on peine à dépasser le bar. Certains et certaines sont venus deux heures avant le début pour s’assurer une place assise. On parvient à se faufiler juste à temps pour assister à l’ouverture par les deux maîtres de cérémonie.

Il y a un an, en février 2022, Willy Gachet et Matthieu Lamour lançaient La Reine Comédie, une scène ouverte qui devait à l’origine avoir lieu une fois par mois au bar l’Uzine. Le premier est musicien de métier, membre du groupe de rock humoristique Les 3 fromages. Le second est diplômé en Arts du spectacle à l’université Rennes 2 et a beaucoup pratiqué le théâtre, notamment dans des festivals étudiants comme Entrez dans l’arène ou K’barré. Ils évoquent régulièrement dans leur discussion l’absence relative d’une scène rennaise de stand up. Les quelques lieux ou promoteurs qui organisent des soirées stand up (La Comédie de Rennes, Tellement Marrant à l’Étage par Cartel BZH, ou encore le Liberté) invitent principalement des humoristes confirmés ou semi-pros, à des tarifs assez onéreux. « Alors pourquoi pas monter une soirée stand up scène ouverte qui laisserait sa chance à des débutants », se remémore Willy Gachet.

23 février 2022, le bar l’Uzine accueille la première soirée de La Reine Comédie. « C’était blindé », se réjouit Willy Gachet. Victimes de leur succès, les deux compères organisent désormais trois soirées par mois, épaulés par Constance Béléguic qui a rejoint l’association. « On a envie de faire évoluer le stand up à Rennes. Dans d’autres grandes villes, comme Paris ou Nantes, il y en a déjà pas mal », commente le musicien. Après de premiers galops d’essai, La Reine Comédie base ses quartiers à l’Uzine deux fois par mois et à la Cavale une fois par mois. « On a fait d’autres tentatives, mais les lieux sont compliqués à Rennes », explique Willy. Comme d’habitude à Rennes, ce qui bloque, ce n’est ni le manque d’ambition ni le manque de volonté, mais bien celui d’infrastructures adaptées au dynamisme de la ville.

Preuve de cette vivacité, en tout juste un an La Reine Comédie a fait passer une quarantaine de personnes au micro, dont beaucoup pour la première fois. « Généralement, on fait deux ou trois passages d’une même personne avant de faire tourner. La plupart n’ont aucune expérience. On essaie d’instaurer la bienveillance à nos soirées, qu’il n’y ait pas de moqueries, comme on peut en voir sur ce genre de scènes à Paris », précise Willy Gachet. Se dégage de cette matière brute différents types d’humour : sketchs musicaux, personnages cocasses, jeux de mots poétiques, ou les monologues sur son quotidien, caractéristiques du stand up moderne, de Pierre Desproges à Louis C. K. en passant par Jamel Debbouze.

Jeudi 23 février 2023, on retrouvera une quinzaine de ces humoristes à l’Uzine pour la soirée d’anniversaire de La Reine Comédie. Gratuite, mais sur réservation, la soirée a affiché complet en à peine deux heures et 90 adeptes de stand up pourront profiter du spectacle. Les participants et participantes auront au cours de la soirée deux fois quatre minutes pour deviser sur un thème choisi au hasard. Il y aura également des cadeaux et des surprises proposées par des humoristes.

Forte de son succès, La Reine Comédie poursuivra ses scènes ouvertes à raison de trois par mois. La prochaine à la Cavale, le 7 mars, sera d’ailleurs filmée, dans l’esprit du Jamel Comedy Club. Willy Gachet évoque aussi l’idée de s’exporter dans d’autres villes, ou dans d’autres formats de soirée. La Reine Comédie a même déjà fait des petits puisque certains des humoristes en herbe qui y sont passés se sont monté une petite troupe et ont à leur tour investi d’autres bars rennais comme l’Atypik, le Bar’O, Avec, La Louperie, etc. Rennes a visiblement soif de rire.

Inscrivez-vous à la prochaine scène ouverte : lareinecomedie@gmail.com