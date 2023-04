Rennes. La police municipale veut séduire des jeunes le 28 avril

La police municipale de Rennes accueille la MJC Suède (quartiers Bréquigny et Le Blosne) et sera présente au Forum des métiers du collège Rosa-Parks (Villejean). Deux occasions de mieux se faire connaître auprès des plus jeunes, de présenter ses missions et de valoriser ses métiers.

C’est l’un des enjeux définis par la nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (2021-2026), votée par les élus municipaux lors du Conseil du 13 septembre 2021 : renforcer le lien entre la population et la police municipale et associer les habitants à la production des politiques publiques en matière de sécurité et de tranquillité.

C’est ainsi que deux rendez-vous sont organisés dans les jours qui viennent avec de jeunes rennaises et rennais. Deux occasions de présenter la diversité des métiers de ceux que l’on appelle communément les policiers municipaux.

La police municipale de Rennes compte 115 agents qui exercent une dizaine de métiers. Pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, ils mènent des missions de service aux citoyens, d’écoute et de conseils, de contrôle du strict respect des arrêtés.

Les jeunes de la MJC Maison de Suède au Palais Saint-Georges

Les policiers municipaux de Rennes accueilleront des jeunes de la MJC Suède le vendredi 28 avril de 14h15 à 16h45 dans ses locaux du Palais Saint-Georges, rue Gambetta.

Au programme : présentation de ses missions, mini-ateliers autours des gestes et techniques de défense, démonstration de techniques d’intervention et d’interpellation.

Un forum des métiers au collège Rosa-Parks

Le collège Rosa-Parks de Villejean (Rennes) organise le vendredi 12 mai un forum destiné à l’orientation de ses élèves de 4e. Pour sa deuxième édition, la police municipale y sera présente pour faire connaitre ses métiers.

Les effectifs de police municipale et ses métiers

La police municipale de Rennes compte 115 agents, se répartissant comme suit :

Corps d’encadrement : 11 agents

– 1 responsable du service police municipale et 1 adjointe

– 9 chefs de service responsable de sectionsAgents de police municipale : 104 agents dont 16 adjoints aux responsables de sections (encadrement de proximité)

– 85 agents répartis entre les 4 sections opérationnelles de l’unité Police de proximité et de tranquillité et le centre opérationnel de la police municipale

– 15 agents dans l’unité fourrière

– 4 maîtres-chiens

Et aussi :

– 3 assistantes administratives

– 4 chauffeurs de la fourrière automobile

– 4 opérateurs de vidéo-protection

– 2 agents affectés aux objets trouvés