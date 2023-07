Rennes. La pie qui joue a le goût de l’étrange… et de la musique baroque

Le collectif de musique baroque La pie qui joue se produira à Rennes dans le cadre de Transat en ville, mercredi 12 juillet 2023, avec une programmation quelque peu étrange… Ou plutôt, ouverte aux cultures du monde. Musiques baroques européennes, chansons traditionnelles d’Acadie ou encore chants gaéliques, c’est un répertoire varié qui s’offrira à nous place de la Mairie !

Derrière le nom mystérieux La pie qui joue se cache une compagnie de musique baroque basée à Rennes. D’abord fondée aux Pays-Bas, elle existe en France depuis huit ans et est composée de quatre musiciennes : Claude Meneux, fondatrice de la compagnie (clavecin et orgue), Delphine Leroy (flûte), Morag Johnston (violon) et Delphine Le Gall (viole de gambe). Parmi les différents projets qu’elle porte, le principal est l’Ensemble baroque de Rennes qui réunit plusieurs artistes rennais et bretons pour la plupart.

La compagnie organise également des stages d’enseignement et des actions de médiation culturelle, et collabore régulièrement avec de nombreux musiciens français comme étrangers. Et même avec des artistes de milieux différents, comme aux Tombées de la Nuit 2022 où elle a joué en compagnie du chœur féminin Ubuntu, d’une danseuse contemporaine et d’une saxophoniste. « L’idée, c’est de propager la musique baroque », souvent écoutée à l’opéra et autres lieux codifiés comme l’explique Claude Meneux, « de la sortir de ses carcans et de montrer que c’est super ! » Musicienne depuis une quinzaine d’années et enseignante au conservatoire, cette passionnée de musique baroque apprécie son « côté un peu fou », ainsi que la grande part d’improvisation et de liberté laissée aux musiciens. « C’est une musique très gaie, sensible et plus facile à écouter que Chopin ou Beethoven ! », ajoute-t-elle, louant les mélodies entêtantes qui se retiennent facilement – et faisant ici un parallèle avec la musique pop. Raison de plus, donc, de se faire embarquer !

Et pourtant, malgré ce côté joyeux, le public est encore assez restreint. « La plupart des gens ont un peu peur quand on leur dit musique baroque, donc finalement il n’y a que les gens qui connaissent qui viennent », regrette Claude. Le collectif veut remédier à cela en jouant dans des endroits accessibles à tous, notamment en extérieur. Il s’est par exemple produit à la station de métro Le Blosne pour jouer des extraits d’opéra de Rameau, et cela a eu un franc succès : « On a eu plein d’enfants et de familles qui sont restés écouter. » Il y a aussi derrière cela une volonté de sensibiliser les plus jeunes à la musique acoustique car comme le souligne la musicienne, de moins en moins d’enfants en écoutent de nos jours. Alors qu’ « aller à des concerts et voir des instruments, c’est chouette ! »

En plus de simplement diffuser de la musique baroque, La pie qui joue s’engage pour des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a par exemple joué à l’occasion de la Journée des droits des femmes en mars 2023, ou encore dans le cadre de Rennes au Pluriel en mai 2022, sur le thème de la musique baroque au temps de l’esclavage. Et dans la même veine, sa dernière création intitulée Le goût de l’étrange est ouverte à la diversité et aux cultures du monde. « C’est une création où on mélange la musique baroque et les musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs », explique Claude. « Cette année, on avait envie de parler des échanges entre les différentes cultures. » Une idée qui leur est venue dans un contexte actuel de méfiance envers l’étranger, et un manque de tolérance envers les différences culturelles encore très présent. Le collectif veut ainsi montrer que « ce qui est étrange ne l’est pas tant que ça, et ce qui nous paraît normal, à savoir la musique classique, peut être bizarre. »

Dans le cadre du festival Transat en ville, une représentation aura lieu mercredi 12 juillet prochain, place de la Mairie à Rennes. Au programme : sonates, extraits d’opéras, chants gaéliques, chants acadiens, ainsi que des musiques issues des répertoires baroques allemand et français. Pour l’occasion, Christelle Uccelli, harpiste celtique et Madeline de Berrié, chanteuse lyrique et traditionnelle anglaise, seront invitées.

« Il y a beaucoup de liens entre musique baroque et musique traditionnelle. »

Si vous passez faire un tour à Transat en ville et que vous vous découvrez une passion inattendue pour la musique baroque, ce n’est pas fini ! La pie qui joue proposera encore plein d’autres événements dans le futur. Par exemple, un projet « coup de cœur » autour des œuvres que les musiciennes affectionnent particulièrement, ou encore un projet sur le thème des grands personnages féminins. Le collectif prévoit également de nouvelles rencontres avec des classes ULIS (dispositifs pour les élèves en situation de handicap), une rencontre ayant déjà été organisée en juin dernier pour présenter Le goût de l’étrange. Et enfin, diverses collaborations avec plusieurs artistes. Alors, restez attentifs et laissez-vous emporter par les sonates entêtantes de Vivaldi, Couperin ou Bach…

Infos pratiques

Mercredi 12 juillet 2023 à 20h, place de la Mairie

Site web La pie qui joue / Page Facebook