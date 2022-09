Rennes. La Paillette inaugure sa nouvelle saison théâtrale

La MJC La Paillette à Rennes entame sa nouvelle saison le 17 septembre 2022 par une après-midi familiale au parc Saint-Cyr. Sous l’égide de son nouveau directeur, Nicolas Fily, c’est le lancement d’une année de spectacles, de résidences artistiques, de pratiques en amateur et de rencontres autour des arts.

Dans l’écrin de verdure du parc Saint-Cyr à Rennes, La Paillette brille par sa volonté de diffuser les pratiques artistiques et de soutenir la scène théâtrale régionale. Équipement de proximité du quartier Bourg l’évêque, elle propose, dans son théâtre, une programmation de spectacles d’octobre à avril. Des compagnies y trouvent refuge pour leurs répétitions, ou pour des créations en résidence. Dans le bâtiment du lavoir, sont dispensés tout au long de l’année des ateliers et stages. La Paillette intervient aussi en milieu scolaire pour des projets de médiation culturelle.

Depuis mai 2022, La Paillette accueille officiellement son nouveau directeur, Nicolas Fily, qui assurait déjà la direction intérimaire depuis un an. C’est un habitué des équipements culturels puisqu’il a dirigé par le passé la Maison Pour Tous de Roanne, le Jardin moderne de Rennes, et dispensé ses conseils aux associations et acteurs publics au travers de sa structure L’Autre idée. Sous son impulsion, et de concert avec l’association qui porte le lieu, les grandes priorités de La Paillette ont été redéfinies. L’objectif est de placer la MJC au centre d’interactions entre la scène artistique locale, les habitants du quartier et plus largement de la métropole rennaise et les acteurs culturels.

La programmation artistique de La Paillette fait donc la part belle aux compagnies régionales, et plusieurs des douze spectacles de l’année s’inscrivent dans le cadre de partenariats avec des festivals rennais. Le premier en date, Suzanne aux oiseaux, de Scopitone & Compagnie, représenté du 19 au 21 octobre, sera une coproduction avec Marmaille, festival du jeune public. Le spectacle relève du théâtre de marionnettes et d’objets, des courants hybrides du théâtre contemporain que souhaite valoriser La Paillette. Une continuité avec les précédentes années qui se voit renforcée cette saison, avec par exemple du théâtre radio (Radio Live, 16 et 17 novembre) ou encore du théâtre-conférence (Qui a cru Kenneth Arnold ?, 24 et 25 novembre).

Radio Live – La Relève © Hervé Veronese

C’est également le terreau local qui est privilégié pour les résidences de création : outre Scopitone & Compagnie du Rheu, ce sont quatre compagnies rennaises qui seront accueillies cette année : Lillico, Collectif Aïe Aïe Aïe, Équilibre et L’Unanime. Cette dernière achèvera en fin de saison son compagnonnage longue durée avec La Paillette par une semaine de travail avec des étudiant·e·s de l’école des beaux arts de Rennes, dans le cadre d’un projet d’action culturelle. La compagnie sera également accueillie en résidence pour sa prochaine création, Un début de quelque chose. Un nouveau type de résidence se dessine aussi, puisque deux autrices et un auteur (Cécile Cayrel, Alexis Fichet et Émilie Bonnafous-Armengol) passeront deux mois à La Paillette, répartis sur toute l’année, avec pour objectif d’écrire des textes en s’inspirant de l’environnement immédiat de la MJC.

Au-delà du soutien aux artistes par la diffusion et la production de spectacle, La Paillette a à cœur de favoriser la pratique artistique du plus grand nombre à travers ateliers ou stages. Chaque année, des centaines de Rennais et Rennaises s’y initient à différents arts : principalement le théâtre, mais aussi la danse, les arts plastiques, la musique. Cette année, dans la même volonté de présenter le théâtre dans sa variété contemporaine, cinq nouveaux ateliers sont proposés : théâtre d’objets, théâtre gestuel, fiction radiophonique, revue de presse et lecture à voix haute. Un spectacle, 7 Minutes, comité d’usine, sera même créé avec des comédiennes amatrices, dont certaines suivant un parcours de réinsertion professionnelle, pour plusieurs représentations à La Paillette et hors les murs en mars 2023. De plus, tous les participants des ateliers se produisent en fin d’année dans le cadre du festival Les Envolées, qui aura lieu du 13 mai au 18 juin 2023. Ce sont 25 spectacles et une exposition sur cinq week-ends, réunissant environ 600 artistes en herbe.

Et pour aller plus loin dans cette démarche de médiation culturelle, La Paillette est aussi présente en milieu scolaire. De la simple visite du théâtre au projet sur une année, c’est encore un moyen de faire découvrir les arts au plus grand nombre. C’est le cas par exemple avec le projet Humanimaux, de la compagnie Hop hop hop : trois artistes se rendent régulièrement dans des classes des écoles Aimée Césaire, Jean Moulin, et du collège Rosa Park pour des ateliers théâtre. Une nouveauté cette année est le Collidram, prix de littérature dramatique national, avec les collèges Camille Guérin à Saint-Méen le Grand, Cleunay et Les Ormeaux à Rennes. À partir d’une sélection de trois textes de théâtre, les élèves pourront rencontrer les auteurs et travailler la mise en voix pour des lectures publiques.

C’est donc une belle nouvelle année de partage artistique qui s’annonce à La Paillette, et qui sera officiellement lancée samedi 17 septembre avec l’événement Extra ! Dès 15 h le public est convié à une après-midi familiale dans le parc Saint-Cyr. Au programme : jeux géants, ateliers de danse et de yoga, visites du lavoir dans le cadre des journées du patrimoine, stand de crêpes. L’événement se conclura par la représentation, à 19 h 7, de 49 parce que 7 x 7, un spectacle de variété mêlant théâtre, danse et musique, imaginé par sept artistes intervenants de la MJC.

Pour résumer, ce sont autant de raisons qui donnent envie de mettre plus de Paillette dans sa vie.

