RENNES. LA MÉMOIRE DU WEB CONSULTABLE À LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS LIBRES

Dans le cadre d’un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque des Champs Libres de Rennes devient un lieu de consultation des archives de l’internet, permettant de consulter des millions de sites, de 1996 à aujourd’hui.

Grâce au dépôt légal de l’internet, la Bibliothèque nationale de France (BnF) collecte, conserve et communique la mémoire de l’internet français dans tous les domaines hormis la télévision et la radio françaises, collectés par l’Institut national de l’audiovisuel. Un échantillon représentatif du web français est ainsi archivé à intervalles réguliers depuis 1996 : sites officiels et universitaires, presse nationale et locale numérique, blogs politiques ou littéraires, Net-Art, jeux en ligne, etc.

La BnF réalise des collectes annuelles portant sur plusieurs millions de sites, ainsi que des collectes thématiques, plus ciblées et plus fréquentes en lien avec ses partenaires. Les sites sont catalogués, datés et indexés pour être restitués dans leur contexte de publication original et permettre aux lecteurs d’explorer la mémoire du web.

La Bibliothèque des Champs libres, dans le cadre d’un partenariat avec la BnF, propose désormais dans son espace Patrimoine au 6e étage la découverte de la mémoire et de l’actualité du web français.

Toute personne justifiant d’une recherche à titre universitaire, professionnel ou personnel peut désormais accéder à ce fonds documentaire unique. La consultation s’opère sur un ordinateur dédié, car les archives sont soumises au droit d’auteur et la

navigation peut nécessiter un accompagnement.



Les Champs Libres deviennent ainsi la 20e bibliothèque proposant ce service et le seul lieu de consultation de ces archives dans l’ouest de la France. Pratique

Gratuit.

Consultation aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sans rendez-vous, selon disponibilité du poste dédié à cet usage.

Bibliothèque des Champs Libres

10 Cours des Alliés

35000 Rennes

02 23 40 66 00

Horaires (pendant les vacances scolaires)