Rennes. Le Khimaira, le nouveau resto de la place des Lices

Le restaurant Khimaira, 5 place du bas des Lices, a ouvert ses portes ce 3 février 2023. Trois bons copains tiennent ce semi-gastronomique et attisent la curiosité de la clientèle par une carte surprise. Vous retrouverez dans vos assiettes des produits marquants de la gastronomie française revisitée avec inventivité par les chefs.

A droite, Stéphane Pannagas puis Thomas le Compte et William Carau

Dans le prolongement de la rue Nantaise non loin du bar Le Gazoline, un nouveau restaurant a ouvert ce vendredi 3 février. L’endroit se repère par sa devanture d’un bleu marine profond sur laquelle se lit, découpé dans un joli bois clair, le nom du restaurant : Khimaira. Lorsque vous poussez la porte, la première salle dans laquelle vous entrez n’est pas bien grande, mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Une seconde salle, qui se situe en sous-sol, offre au lieu une capacité d’accueil de 25 à 30 couverts. Ne craignez donc pas de venir entre amis, en famille, entre collègues pour profiter ensemble d’une dégustation qui ne vous laissera pas indifférents !

L’absence de la décoration, donnant à tort une froideur au lieu, n’est pas à l’image de l’accueil débordant de bonne humeur de Stéphane Pannagas. Le cogérant en charge du service vous apportera et vous présentera avec aisance les plats qu’auront soigneusement préparés les chefs William Carau et Thomas le Compte. Après avoir fait leurs armes dans différents restaurants, tous trois décident de combiner leur passion commune pour la restauration afin de monter leur propre affaire. La cuisine servie est gastronomique, mais il n’est pas question de conserver les aspects guindés et désuets des vieilles institutions. Au menu, bonne entente et ambiance détente à l’image des trois personnages.

Amuse bouche : Bao fait maison au poulet pané, rondelles de carotte, pouces de tournesol et sauce moutardée bien relevée

Entrée : Poireau rôti entouré par des feuille d’algue façon maki, crème de noix de cajou, bouillon poireau café.

Dessert : glace de panai avec un dôme de chantilly noix de coco, petit biscuit très moelleux à la cacahuète



Le restaurant sert une cuisine traditionnelle française teintée d’influence japonaise. Il était également important pour nos cuistots de s’inscrire dans une cuisine de terroir, locale et de saison. Ils travaillent des produits simples tels que le poireau ou le poulet afin de les sublimer et d’en révéler tout le potentiel gustatif. La carte reste donc un mystère pour la clientèle et est repensée toutes les deux semaines environ. Les propositions du midi se distinguent de celles du soir.

Pour le déjeuner, les formules entrée-plat et plat-dessert (18€) ainsi que la formule complète, entrée-plat-dessert (22€), sont relativement abordables. Le soir le prix s’élève avec le menu dégustation, une expérience culinaire qui se déroule en cinq temps (52€) : deux amuses bouche, une entrée, un plat et un dessert. Au regard de la qualité des propositions, le rapport qualité prix est très bon. Par ailleurs, pas de panique pour les allergiques. Lors de la commande, Stéphane vous demandera s’il y a une quelconque intolérance ou un régime particulier.

Voilà, vous avez à présent toutes les raisons pour réserver une table chez Khimaira. Quand à l’occasion, en faut-il réellement une pour se faire plaisir ?

Adresse : 5 Pl. du Bas des Lices, 35000 Rennes

Horaires :

lun., dim. – Fermé

mar.-mer. – 12:00–14:00

jeu.-sam. – 12:00–14:00 et 19:30–22:00

Téléphone : 02 99 65 04 93