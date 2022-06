Rennes. Karaodance DJ sets et Jedeya au CCNRB les 15 et 16 juin

Le collectif FAIR-E invite cette semaine à découvrir à Rennes un programme musical et dansant insolite. Entre le studio de danse et le jardin du 38 rue Saint-Melaine, venez découvrir mercredi 15 et jeudi 16 juin, des artistes et leurs complices dans un mouvement de joie collectif, de partage et de folie.

SOFIAN JOUINI X AMINE METANI — MERCREDI 15 JUIN, À PARTIR DE 19H, SAINT-MELAINE

Une soirée croisée entre musique et danse dans le jardin du CCN de Rennes et de Bretagne

Concert d’Amine Metani, 19h30

Sofian Jouini invite Amine Metani pour une performance dans le jardin du CCN. Le musicien, producteur, compositeur et fondateur du collectif Arabstazy explore les liens entre les musiques électroniques et la superstition, entre transes traditionnelles et actuelles.

Jedeya de Sofian Jouini, 20h30 (durée 1h)

Avec Jedeya (grand-mère en tunisien), Sofian Jouini procède à une fouille, une archéologie du souvenir où les témoignages de nos aînés convoquent la mémoire du corps, les gestes quotidiens. Remplissant sa caravane d’histoires, le chorégraphe et danseur nous entraîne dans un voyage dans le temps. Ces récits de vie mis en mouvement invitent à une réflexion sur notre héritage culturel à travers les générations et les genres.

tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir !

réserver ici

KARAODANCE du Collectif ÈS — JEUDI 16 JUIN, 21H, SAINT-MELAINE (durée 1h30)

une programmation du collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne précédé et suivi de DJ sets de Lumi Sow et DJ Cœur Few, à partir de 19h30

Spectacle hybride, le Karaodance est composé de performances impulsées par le Collectif ÈS et des danseur·ses amateur·rices infiltré·es qui se succéderont, à l’image des chanteur·se·s de karaoké, dans un mouvement de joie collectif, de partage et de folie.

Le Karaodance, c’est un moment où chacun·e se met en scène sans complexe : libre d’être quelqu’un d’autre, libre de pousser la voix, libre de créer une nouvelle version de son répertoire.

Le Karaodance, c’est des playlists à danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un équipement sonore, un écran, des clips originaux pour plonger dans une mise en scène de soi-même le temps d’une chanson.

tarifs : 10€ plein, 8€ réduit, 4€ Sortir !

réservation ici

Une programmation du collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne, en partenariat avec Danse à tous les étages – Festival Nomadanse.