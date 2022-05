Rennes bons restos. JEDDO, dans le centre côté Levant

Nouvelle adresse dans le quartier Saint-Hélier-Alphonse Guérin ! Depuis fin avril, le Jeddo nous ouvre ses portes et fait voyager nos papilles pour le Levant à quelques encablures du cours de la Vilaine.

En dialecte arabe libanais, Jeddo signifie grand-père. On retrouve là l'idée du patron du Jeddo, Fadi Abboud : cuisiner le traditionnel à la manière des anciens tout en apportant une touche de modernité. Au 18 rue Dupont-des-Loges, en lieu et place de l'ancien club de divertissement pour adulte Le Banana, se tient depuis peu le nouveau resto libanais. Pour vous, Unidivers est allé déguster ces nouvelles saveurs venues d'Orient.

De l'ancien établissement, seule demeure la petite véranda et la mosaïque au sol. Le Jeddo, dès le seuil passé, offre aux sens une occasion de se réjouir ! Une odeur de pain chaud règne dans la pièce grâce au saj, grande poêle arrondie utilisée pour cuire une multitude de pains plats et servir de poêle à frire. Autour de lui, la décoration sobre et minimaliste du lieu allie le bois et le blanc sur les murs afin de donner au resto une atmosphère moderne et détente. Au moment de choisir son plat, le véritable avantage du Jeddo se révèle : l'établissement propose à la fois un restaurant sur place, à emporter, mais fait aussi office de bar.

La devanture du nouveau restaurant JEDDO

La recette fonctionne : idéal pour une pause déjeuner ou un apéritif entre amis, le Jeddo est la synthèse parfaite entre fast-food et restaurant de cuisine du monde. Les produits sont frais et naturels et intègrent une carte simple mais efficace. On retrouve ainsi des manou'che, galettes typiques de la cuisine levantine (libanaise, syrienne et jordanienne) composées d'une base semblable au pain arabe. Celles-ci sont ensuite imbibées d'huile d'olive, cuites au four ou sur le fameux saj et saupoudrées selon la tradition de zaatar, une herbe aromatique à la composition riche (origan, sésame, sumac, coriandre, cumin). Garnies de légumes et idéales pour les végétaliens, elles peuvent être aussi composées de jambon ou mozzarella pour les plus carnivores. Mention spéciale pour le manou'che labné, qui allie concombre, tomates et une crème faite principalement de yaourt filtré puis assaisonné (ail, thym, piment rouge, concombre, menthe).