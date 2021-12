RENNES. JARDINS D’HIVER AUX CHAMPS LIBRES DU 20 AU 23 JANVIER (PROGRAMME)

Du 20 au 23 janvier 2022, le Festival littéraire Jardins d’hiver reprend ses quartiers aux Champs Libres avec Delphine de Vigan, autrice associée.

Du jeudi 20 au dimanche 23 janvier 2022, les Champs Libres à Rennes proposent la 5e édition du festival littéraire Jardins d’Hiver. Après une édition 2021 dématérialisée, le public retrouvera les ingrédients qui ont permis d’imposer ce rendez-vous comme une grande fête de la littérature ouverte à toutes et tous : rencontres, séances de dédicaces, concerts, ateliers, siestes musicales…

LES INVITÉS DE JARDINS D’HIVER

Delphine de Vigan excelle dans l’art de brouiller les pistes entre fiction et réel. Ses livres interrogent souvent la psychologie des individus et leurs fragilités. Qu’ils s’emparent de questions de société – la maladie mentale, le drame des sans-abris, ou tout récemment l’exposition des enfants sur les réseaux sociaux – ou qu’ils travaillent le matériau autobiographique, ils entraînent les lecteurs dans une réflexion profonde sur le pouvoir de la littérature. Autrice associée, Delphine de Vigan a invité Rachel Cusk et Fabcaro pour dialoguer avec elle.

De nombreux auteurs ont également confirmé leur participation : Adrien Borne, Nina Bouraoui, Sorj Chalandon, Rachel Cusk, Amina Damerdji, Jean‐Baptiste Del Amo, Samira El Ayachi, Fabcaro, Elsa Fottorino, Patrice Franceschi, Kaoutar Harchi, Jacques Josse, Aurélie Levy, Maryam Madjidi, Vincent Message, Abel Quentin, Léonor de Récondo, Thomas B. Reverdy, Corinne Royer, Tanguy Viel.

Les auteurs suivants proposeront également des performances autour de leur œuvre littéraire : Maylis de Kerangal (accompagnée par Cascadeur et Médéric Collignon), Yvon Le Men (avec Arnaud Méthivier) et Éric Reinhardt (avec Maud Geffray). Lisette Lombé donnera une lecture performance de Brûler, brûler, brûler et de Venus poetica.

Totorro & Friend présentera un BD-concert autour de Et si l’amour c’était aimer ? de Fabcaro tandis que Ô Lake et Philippe Languille mettront en musique les mots de Henry David Thoreau à travers une sieste littéraire.

DE MULTIPLES FORMATS POUR UNE FÊTE DE LA LITTÉRATURE CHALEUREUSE

De lecture-concert en BD-concert, de conversations thématiques en moments privilégiés avec les auteurs, de battles en ateliers sérigraphie, de balades au musée en découvertes de pépites littéraires, la variété des formats dessine un évènement chaleureux, ouvert au monde et centré sur l’échange.

Avec les Rendez‐vous au Jardin d’hiver, les écrivains invités prodiguent leurs conseils de lecture au public. Les spectateurs peuvent également suivre un auteur dans les rayons de la bibliothèque pour découvrir ses coups de cœur et ses sources d’inspiration.

Des élèves musiciens et comédiens du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes s’associent à l’occasion de lectures musicales pour des rendez- vous intitulés « Ose le son ! » : un format singulier, plébiscité par le public.

Jardins d’hiver, c’est aussi une battle qui voit s’affronter des lycéens autour de leurs livres préférés et pour la première fois, une dictée sous la houlette de Malik Diallo, directeur de la bibliothèque des Champs Libres.

Des ateliers de photographie, de sérigraphie seront également proposés au public.

