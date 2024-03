C’est le retour de Spring Rec les 20 et 21 avril 2024, un événement dédié aux musiques enregistrées au Jardin moderne. Le temps d’un weekend, vous pourrez échanger sur la musique enregistrée, mais aussi rencontrer des labels indépendants, locaux ou régionaux, et découvrir leur travail passionné, bénévole et essentiel.

Ces labels seront accompagnés de groupes qui défendront des sorties récentes ou à venir, à travers des concerts dans tous les espaces disponibles du Jardin Moderne : du Café à la salle de concert (le Club), en passant par les studios de répétition.

Samedi 20 avril / 14h > 17h / Gratuit

Rencontre régionale autour des musiques enregistrées avec Supermab

Dimanche 21 avril / 15h > 21h / Gratuit

Salon des labels et concerts avec Jung & I – 6.R.M.E – Klem H – Verres Cassés – Tiffanie de Falaise – Don Dias – Dude Low­ ­ ­­ ­ ­­

Samedi 20 avril : rencontre régionale autour des musiques enregistréesavec Supermab (en partenariat avec la FELIN – Fédération Nationale des Labels et Distributeurs Indépendants)Production, édition, distribution, streaming, promotion, droits d’auteurs… Comment se regrouper et coopérer pour faire avancer la cause des musiques enregistrées au niveau régional ?Supermab propose aux labels, radios, artistes autoproduit·es, éditeurs ou tout autre acteurice touché·e de près ou de loin par ces problématiques de se réunir pour s’interroger ensemble. Au programme : un panel d’intervenant·es et des ateliers.

Dimanche 21 avril • De 15h à 21h – Salon de labels Avec : A night on a Canopy Records, Cartelle, Dooinit, En attendant Records, EZ-Rec, Foudrage, In my bed, KdB, Mass Prod, Swish Swash Records, Purple Kids • Dès 16h – Mini-concerts de Jung & I, 6.R.M.E, Klem H, Verres Cassés, Tiffanie de Falaise et Don Dias.Chaque groupe jouera 3 concerts de 20 minutes dans un des studios de répétition ou la salle de concert • À 19h30 – Concert de clôture de Dude Low dans le Café.

Le Jardin Moderne 11, rue du Manoir de Servigné, 35000, RENNES Accès en bus : Ligne 11 – arrêt Jardin Moderne

Ligne 10 – arrêt Porte de Cleunay

Lignes 54, 55, 56 – arrêt Berthault En vélo :15 minutes de la Place de la République