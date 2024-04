Le 11 septembre 2020 au matin, les habitués du parc de Maurepas avaient assisté à une scène surprenante… l’arrivée d’une pelleteuse pour commencer la création d’une cascade monumentale de 5 mètres de haut. C’était la première étape d’une série d’ouvrages prévus dans le cadre de l’aménagement du jardin chinois, situé dans le quartier du Maurepas à Rennes. Ses 3600m2 sont sur le point de s’ouvrir au public après 7 années de travaux. Son inauguration est prévue le 20 mai 2024. Avis aux amateurs de balades et jeux d’eau.

Des badauds habitués du parc observent le nouveau chantier

Ce sont deux associations, les Agi’Thés et le comité de jumelage Rennes-Jinan qui ont proposé en mars 2018 un projet de jardin chinois. Après avoir reçu 483 votes favorables de la part des habitants, le parc de Maurepas a finalement été choisi pour l’accueillir en son sein. À la suite de cette décision, les équipes ont immédiatement fait appel à la ville de Jinan pour les accompagner dans la conception du jardin chinois. « Il était important pour nous d’avoir à nos côtés des concepteurs et paysagistes chinois. »

De g. à d., Bertrand Martin de la Direction des jardins et de la biodiversité à la ville de Rennes, André Legall de l’association Les Agi’Thés.

Une esquisse a été dessinée par un groupement d’architectes réunis en Chine avant qu’une délégation ne vienne à Rennes en octobre 2018. Le jardin chinois a été conçu autour de la cascade dont « l’ensemble de la chaîne d’eau a été adapté pour qu’il puisse correspondre aux procédés chinois. »

L’agencement des bassins date de 1936 lorsque l’eau se jetait encore dans la Vilaine. Malgré la rénovation des tuyaux en circuit fermé dans les années 80, leur faible diamètre a conduit au développement d’algues. La cascade, grâce à son flux plus important, provoque une inertie de la masse d’eau sans avoir à utiliser de produit. « Cela va nous permettre de mettre dans le bassin des plantes et carpes chinoises qui pourront se développer sans craindre les prédateurs. »

Sacré chantier…

La direction des jardins et de la biodiversité à la ville de Rennes porte une importance marquée à travailler dans l’esprit du jardin chinois traditionnel. « Plutôt que de faire une arrivée d’eau classique, nous avons voulu faire une cascade, l’eau et la montagne étant des symboles puissants dans la conception des jardins chinois. » L’eau – qui symbolise la vie – circulera à travers plusieurs niveaux de rochers à la manière d’un torrent de montagne avant de s’écouler dans le bassin.

Plan du jardin chinois

Dans les mois qui viennent des ouvrages et des pavillons seront installés derrière la cascade. Ces ouvrages seront réalisés avec des techniques chinoises, notamment celle de l’assemblage de bois. Du bois rennais sera utilisé afin de valoriser la ressource locale. « Les pierres ont été sélectionnées et achetées dans une clairière de granite en Ille-et-Vilaine afin de pouvoir les assembler. » Ce qui ne manquera pas de faire sourire tous les Rennais qui regrettent depuis des années l’utilisation massive par la ville de Rennes de granite non brétillien mais… chinois !

Première étape de rénovation : création de la chaîne d’eau.

Deuxième étape : mise à niveau de la cascade.

Troisième étape : installation d’ouvrages.

Un pavillon de thé pour l’accueil du public et d’associations rennaises.

Des plantations de théiers qui serviront aux cérémonies de thé .

. Des portes chinoises qui symbolisent l’entrée dans un jardin.

La livraison finale du jardin est prévue pour 2022.