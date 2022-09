Rennes. L’International Students Day à la Cité internationale le jeudi 8

L’International Students’ Day, manifestation d’accueil des étudiants internationaux de Rennes, se tiendra le jeudi 8 septembre à la Cité Internationale Paul Ricoeur.

L’International Students’ Day (ISD) est l’événement d’accueil des étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements d’enseignement supérieur rennais. Après deux années d’absence, le Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes organisera, le jeudi 8 septembre, la 9e édition de sa journée d’accueil. Près de 700 étudiants sont attendus.

L’International Students’ Day se tiendra de 11h à 18h le jeudi 8 septembre, dans les locaux de la Cité Internationale Paul Ricoeur et sur le parvis. Cette année encore, de nombreuses structures et partenaires rennais ont répondu à l’appel et présenteront leurs services au public international.

Structures représentées : CROUS, CAF, CPAM, SNCF, Keolis/STAR, Destination Rennes, 4Bis, centre international rennais d’étude de français pour étrangers (CIREFE), service sportif universitaire (SIUAPS), service de santé des étudiants (SSE), services culturels des universités, Institut Confucius de Bretagne, association étudiante ESN Rennes, Les Champs Libres, Opéra de Rennes, Orchestre National de Bretagne (ONB), Théâtre National de Bretagne (TNB), et Cercle Celtique de Rennes.

Programme de l’ISD :

Points infos toutes les 20 minutes : Présentation des services et activités du CMI (visa, titres de séjour, transport, sécurité sociale, logement, agenda culturel, vie quotidienne) et remise d’un pack d’accueil

Présentation des services et activités du CMI (visa, titres de séjour, transport, sécurité sociale, logement, agenda culturel, vie quotidienne) et remise d’un pack d’accueil Agenda culturel : réservation des excursions et spectacles de l’année

réservation des excursions et spectacles de l’année 5 visites guidées du centre historique de Rennes avec un guide de l’office du tourisme, financées par Rennes Métropole

avec un guide de l’office du tourisme, financées par Rennes Métropole Escape Game pédagogique et ludique créé par le laboratoire LIDILE et FLESCAPE de l’université de Rennes 2

pédagogique et ludique créé par le laboratoire LIDILE et FLESCAPE de l’université de Rennes 2 Et aussi : jeux, borne photo, cadeaux… et de nombreuses surprises !

A propos du Centre de Mobilité Internationale de Rennes

Créé en 2009, le Centre de Mobilité Internationale (CMI) de Rennes a pour mission d’accueillir et d’accompagner tous les internationaux présents dans l’enseignement supérieur rennais, et de les aider dans leurs démarches quotidiennes pour s’installer et vivre en France (titres de séjour, logement, transport, santé, banque, téléphonie…). Le CMI propose également un calendrier d’événements, de rencontres et de rendez-vous culturels tout au long de l’année, et facilite leur inscription aux cours de français, pour permettre d’insérer et d’intégrer au maximum cette population importante : ils sont en effet environ 7.500 étudiants étrangers, chaque année, sur la métropole rennaise !

Le CMI regroupe treize établissements d’enseignement supérieur rennais, six organismes de recherche, et Rennes Métropole.