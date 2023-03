Rennes. Huaso, un voyage culinaire en terre chilienne

Huaso est le restaurant chilien de Rennes qui va séduire les amoureux et les curieux de cuisine sud-américaine. Ouvert 4 rue de Montfort depuis janvier 2023, le Huaso propose une carte réduite mais de grande qualité, composée de ceviche et empanadas. De l’entrée au dessert, vos papilles seront ravis par des saveurs originales bien exécutées.

C’est une devanture de bois jaune clair, tout en sobriété, qui accueille depuis le mois de janvier 2023 la clientèle du 4 rue de Montfort, à proximité de l’ancien cinéma Gaumont dans le centre historique de Rennes. Sur la porte d’entrée vitrée, le mot “Huaso” écrit en lettres blanches suivi de trois autres : « Ceviche, empanadas, vinos ». Géré par Alexandra, Ivan et Marcela, le restaurant chilien est une des nouvelles ouvertures de ce début d’année et s’apparente à un nouveau rayon de soleil dans les propositions culinaires de la capitale bretonne. Pour notre plus grand plaisir, le trio propose une cuisine chilienne typique comme on en trouve encore très peu à Rennes.

À l’intérieur, une petite quinzaine de places assises et une cuisine ouverte remplace l’ancien salon de coiffure qui logeait à cette adresse. L’endroit n’est pas très grand, mais le sourire avec lequel nous sommes accueillis annonce une convivialité et une chaleur qui réchaufferait même les esprits les plus moroses. Dans une cuisine dont la couleur des carreaux peut rappeler la chaleur de leur pays de naissance, Alexandra et Yvan s’affairent. Et pour cause, la salle est complète. Une seule table est libre, la nôtre. Il ne reste plus qu’à prendre place pour le début de la dégustation, sur fond de musique latine ensoleillée.

Alexandra, Ivan et Marcela n’en sont pas à leur premier coup d’essai puisqu’ils ont tenu pendant près de 10 ans un restaurant à Valparaiso dans le quartier Cerro Alegre, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Et dans ce nouveau lieu rennais, des photographies colorées de la vie et du paysage de la ville portuaire du Chili décorent les murs et veillent sur le trio au quotidien.

La carte est réduite, seulement deux entrées, deux plats et deux desserts, mais peut-être est-ce mieux qu’une carte aux mille et une saveurs, mais dont aucun plat ne sort du lot ?

En entrée sont actuellement proposées deux recettes de ceviche. Ce plat traditionnel de la gastronomie d’Amérique hispanique consiste en « un tartare de poisson cru mariné au jus de citron vert et oignons », comme le souligne Ivan. La marinade est ensuite agrémentée de plusieurs ingrédients. En ce moment, le poisson mariné est le merlu, il est proposé avec une marinade à la cardamome ou au céleri et gingembre. En accompagnement, un petit morceau de pain offre de goûter la sauce seule.

Les deux recettes ont eu droit aux félicitations du jury que représente notre humble rédaction. Les sauces sont très bien exécutées, le céleri apporte le côté salé et le gingembre une touche acidulée appréciable, et le poisson fond délicieusement en bouche. Même les plus réfractaires au poisson cru pourraient y trouver leur bonheur, croyez-moi. Notre seul regret : qu’il n’y ait pas assez de pain pour saucer l’assiette…

Ceviche de Merlu avec sa marinade à la cardamome

Ceviche de Merlu avec sa marinade au celerie et au gingembre

Empanadas aux crevettes au curry coco et poireaux sauté

Après cette dégustation somme toute parfaite, passons aux plats : deux recettes d’empanadas, sorte de beignet à base de pâte brisée garnie de viande, de légumes et de fromage. Huaso propose actuellement une version carnée ou une version avec des crevettes au curry coco et des poireaux sautés. C’est sur cette dernière que nous jetons notre dévolu. Les deux empanadas sont accompagnés d’une salade composée de betterave, chou rouge et jeunes pousses. Une nouvelle fois, notre palais est étonné avant de succomber aux saveurs. La cuisson de la pâte au four apporte un croustillant équilibré par une garniture plus moelleuse. Une sauce à la tomate très rafraîchissante enrobe le tout. En dessert, nous nous régalons d’un tiramisu parfaitement monté, un régal.

Comptez 16,80 pour la formule entrée et plat ou plat et dessert et 19€80 pour la formule entrée, plat et dessert. Soit un (très) bon rapport qualité-prix.

En plus de la traditionnelle carafe d’eau, la carte des boissons attire tout de même notre attention et pour cause, deux vins chiliens (rouge et sauvignon blanc) surplombent la liste. Essayons, le rouge. Léger et adapté à un repas du midi, il le montant reste tout de même élevé, 6€50 le verre de 12cl… même si l’on se doute que l’importation présente un coût non négligeable.

Vous prolongeriez bien le voyage en terre chilienne à la fin du repas ? Un coin épicerie vous le permettra aisément avec à la vente des produits du terroir chilien et des vins bio du pays sud-américain.

Huaso, 4 rue de Monfort, 35 000 Rennes.

Ouvert du mercredi au samedi de 12 h à 14 h et du jeudi au samedi de 19 h à 23 h.

Réservation directement sur place ou par mail : restauranthuaso@gmail.com