RENNES. HOUSE OF DUB EST DE RETOUR AU LIBERTÉ

House Of Dub fera vibrer les murs du Liberté de Rennes samedi 9 octobre 2021. L’agence de booking Cartel [BZH] et le promoteur d’événements West&Co collaborent avec le soundsytem rennais Legal Shot pour une soirée mettant à l’honneur la « bass culture » et faisant la part belle à la scène française et locale avec Stand High Patrol, Bisou et Indhuman.

1967, île de la Jamaïque. Qui aurait cru qu’une erreur de gravure de disque serait à l’origine de ce qui deviendra par la suite le genre musical que l’on nomme dub ? Le disc-jockey Rudy Redwood, du soundsystem Suprem Ruler, diffuse alors pour la première fois, et par inadvertance, une version instrumentale d’un tube du fameux groupe de reggae The Paragons. Cette version sans voix surprend, mais le public est conquis… L’ingénieur du son responsable de la gravure du disque, Osbourne Ruddock, alias King Tubby, va par la suite développer et perfectionner le genre.

2021, Rennes. Plus vivant que jamais, le dub s’empare une nouvelle fois du Liberté. Le temps d’une nuit, la salle de spectacles en plein cœur de la ville redevient la « maison du dub » pour une soirée placée sous le signe de la « bass culture ». Un événement coorganisé par l’association Legal Promotion, l’agence de booking Cartel [BZH] et West&Co, nouveau promoteur d’événements à Rennes.

West&Co : entre événementiel et environnement

Créée en février 2019, l’entreprise West&Co est l’aboutissement d’une quinzaine d’années d’expériences dans l’événementiel pour son fondateur, Benoit Valet. En plus d’être membre du collectif rennais Legal Shot Sound System, avec qui il a participé à de nombreux festivals un peu partout en Europe, il a travaillé plus de dix ans dans une entreprise qui gérait une quinzaine d’établissements (bars, clubs, restaurants) en Angleterre, particulièrement à Londres.

>Benoit Valet s’est nourri de ses diverses expériences passées afin de façonner l’identité de West&Co à son image. La préoccupation écologique y est fondamentale : « le domaine événementiel est très polluant et, pendant longtemps, il a été très peu regardant sur l’impact des déchets. On peut le voir sur des salons professionnels avec l’utilisation de produits à usage unique, comme la moquette. Dans le cadre des événements qu’on organise, on essaie d’éliminer au maximum les impacts sur l’environnement », explique-t-il. « On cherche aussi à en faire prendre conscience nos clients mandataires, quand nous ne sommes pas les producteurs de l’événement. »

Parallèlement aux concerts et à l’événementiel d’entreprise, West&Co s’occupe également de l’accompagnement RSE, soit la Responsabilité Sociétale des Entreprises. « C’est un processus qui englobe la partie environnementale et la partie sociale et bien-être au travail. En découle le développement durable d’une entreprise, le bien-être et les conditions de travail des salariés. » Concrètement, il s’agit de la mise en place du télétravail, du décalage possible des horaires afin d’éviter les embouteillages, la pratique du sport en entreprise, mais également choisir des fournisseurs de proximité, etc.

Ces valeurs environnementales et sociales se ressentent dans chacun de leurs événements, à l’image de House of Dub, samedi 9 octobre. Coorganisé par Legal Promotion, Cartel [BZH] (l’antenne bretonne de Cartel Production) et West&Co, l’idée est venue d’une envie de travailler ensemble et de mutualiser les projets pour offrir un événement musical humain et naturel en adéquation avec l’esprit du dub.

Stand High Patrol © DR

House Of Dub #2. La diversité dub à la française

Après une première édition réussie en octobre 2019, où étaient notamment conviés Biga Ranx, O.B.F feat Sir Wilson, Atili, Mahom, Green Cross & Legal Shot Sound System, le Liberté redevient la maison du dub le temps d’une nuit. Un rôle qui lui va à ravir, puisque Legal Promotion et Legal Shot y avaient déjà organisé Dub Me Crazy Meeting, pendant trois années consécutives (2014-2016). Le groupe Stand High Patrol avait d’ailleurs participé à la première édition.

Derrière cette seconde édition, se cache un fil conducteur, celui de proposer presque exclusivement du local. « En Bretagne, on a la chance, d’avoir de très bons collectifs musicaux, certains se connaissant depuis très longtemps. L’idée était de revenir un peu aux sources et de donner un petit coup de projecteur sur la scène qui nous entoure », souligne Benoit. Et de préciser, « Rennes est l’une des villes les plus actives avec beaucoup de jeunes artistes, ou des plus petits collectifs, toujours très actifs et depuis très longtemps. »







Chacun avec sa singularité musicale, les artistes invités à House of dub pourront montrer la multiplicité du dub actuel, qui aime s’immiscer et flirter avec tous les styles, des origines roots au présent électronique. « La France possède un très bon terroir dub. On peut observer deux influences principales dans le dub. D’abord, celui à la française qui va ressembler à des groupes comme Dub Inc ou autres, et qui a plutôt tendance à s’orienter vers les musiques électroniques comme Panda Dub ou Bisou », détaille Benoit.

Adeptes de ces nouvelles hybridations, l’artiste Bisou, jeune homme originaire de Montpellier, a gravi les échelons de la création en dévoilant de multiples projets révélant sa curiosité musicale. Depuis ses débuts en 2016, Bisou s’aventure dans l’expérimentation en côtoyant tous les styles qu’il intègre ensuite aux sonorités dub, des musiques électroniques à la chanson française, avec notamment une collaboration avec Suzanne Léo sur le titre « On sera beau ». Après avoir électrisé la scène du Green River Valley festival vendredi 24 septembre 2021, son univers décalé aux sonorités électroniques, voire parfois funk, s’emparera du Liberté.

« L’autre mouvance est plus orientée vers le dub anglais ou jamaïcain, dont sont issus Legal Shot, Stand High Patrol et Indhuman. On retourne vers les origines du reggae. » Groupe incontournable de la scène dub & bass music, est-il vraiment utile de présenter Stand High Patrol ? Fondé par Rootystep et Mac Gyver au début des années 2000, vite rejoint par Pupajim, le soundsystem fait ses classes dans les bars de Rennes et de Bretagne avant d’être reconnu à l’échelle européenne. Leur style reconnaissable s’empare des conventions pour mieux se les approprier, et les bousculer. Ils sont aujourd’hui accompagnés sur scène, mais aussi dans leurs compositions, par le trompettiste Merry, qui donne au crew une nouvelle dimension de live band.

Dans la même veine, et bien de chez nous, les Rennais du Legal Shot Soundsystem, composé de Matty, Polak, Paco, Electro Phil et Ben, sont spécialistes des styles rub a dub, et dub digital. Ses artistes proposeront un son authentique, proche de celui des soundsystems jamaïcains. Les sonorités traditionnelles et les bonnes vibes de leurs créations feront voyager le public sur l’île de la Jamaïque.

Peut-être moins connu, le Rennais Indhuman, fervent collectionneur de vinyles de musiques reggae, a plusieurs cordes à son arc. Gérant d’un magasin de musique, puis d’un restaurant, le savoureux Black Temple à Rennes, avec l’un des membres de Legal Shot, le Rennais est aujourd’hui éducateur spécialisé et accompagne des équipes Emmaüs. Sur la scène du Liberté, il nous fera découvrir ses perles musicales trouvées lors de ses voyages.

Malgré cette diversité, le partage de la scène crée des ponts entre les styles. « Des mélanges se produisent avec les collaborations », affirme Benoît Valet. « On est tous contents de jouer ensemble, sur des vrais sound-systems adaptés à notre musique, pour pouvoir exprimer notre culture », conclut Benoit.

Pour se mettre dans l’ambiance, n’hésitez pas à faire un petit tour sur le site Partytime.fr, sur lequel Legal Shot produit une émission de radio hebdomadaire Dub Me Crazy Radio Show de 22h à 00h tous les mardis.

HOUSE OF DUB

9 octobre 2021 / Le Liberté / Rennes

Horaires : 21h/4h

Réserver sa place

Evènement Facebook / House of dub facebook