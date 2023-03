Rennes. L’hôtel Pasteur fête ses 10 ans les 10 et 11 mars

Déjà 10 ans depuis la remise de la clé de cette ancienne faculté dentaire située 2 place Pasteur qui a permis l’éclosion d’un projet où aujourd’hui une école maternelle, un édulab et un hôtel à projets cohabitent et ont l’envie de faire commun. Rendez-vous les 10 et 11 mars pour deux journées anniversaire !

Une première journée d’étude qui rassemblera éclairages de chercheur.e.s et d’acteur.ice.s de terrain, pour partager prises de parole et initiatives, découvrir des récits de Pasteur mais aussi rencontrer des démarches en résonance, avec une question en tête : Comment l’expérimentation Pasteur a-t-elle essaimé sur le territoire et à l’échelle nationale ?La journée du 10 mars est uniquement sur inscription, il reste quelques places → ICI

Un aperçu ci-dessous, avec au programme des visites exploratoires (La basse-cour, Les Halles en commun et Le B.A.M) et différentes interventions :

Marielle Macé, essayiste, qui proposera une variation autour du pronom « nous » dans tous ses états :

Le pronom « nous » revient sur les places, dans les luttes, sur scène, dans le poème… On veut dire « nous », pouvoir dire « nous », c’est-à-dire se mettre à plusieurs.

✧ Table ronde : « Transformer l’essai – On dézoome au national » animée par Arnaud Idelon

Quatre invité.e.s qui ont vécu ou vivent des expériences de « permanences » dans des sites patrimoniaux en mutation, dont les projets actuels peuvent être vus comme héritiers plus ou moins directs de l’histoire de l’Hôtel Pasteur.

Avec Sophie Ricard pour La Preuve par 7, Léa Finot pour Les Beaumonts à Tours, Simon Givelet du collectif Zerm pour Saisons Zéro (en photo) à Roubaix, et Sébastien Shulz pour le mot de la fin, sociologue et initiateur de la Société des communs.

Un après-midi festif et réflexif, ouvert à toustes, en accès libre à partir de 14h !De 14h à 17h

✧ Tous les espaces du 1er au 3e étage seront ouverts et les hôtes de l’Hôtel Pasteur vous accueilleront et vous feront découvrir leurs projets !

✧ L’edulab Pasteur vous invitera à découvrir le lieu et rencontrer son équipe. Au programme : inauguration d’expérimentations numériques interactives et immersion dans les projets des saisons précédentes !

✧ Une opération divan avec Clémence Jost de l’ANPU, pour essayer de saisir la personnalité de ce lieu aux plusieurs vies, qu’est Pasteur ; venez prendre un moment hors du temps, allongé.e.s dans un transat pour répondre à un questionnaire poétique !

✧ et d’autres surprises …

PATRICK BOUCHAIN, ARCHITECTE, SCENOGRAPHE. PARIS, FRANCE, 9 SEPTEMBRE 2015.

De 14h30 à 15h30

✧ Conversation publique avec Patrick Bouchain « Faire école pour et par les lieux » A l’instigation du projet Pasteur avec l’Université foraine, Patrick Bouchain n’est pas revenu sur les lieux depuis 2017. Professionnel singulier, il pratique avec l’agence Construireune architecture collaborative et pédagogique. Il dialoguera avec Arnaud Idelon, cofondateur du diplôme universitaire « Espaces communs » – fondé sur la construction de communautés apprenantes en immersion dans des lieux.

✧ Projection de « L’étrange histoire d’une expérience urbaine » de Julien Donada, qui retrace ce moment incertain pour le projet à la fin de l’Université Foraine en 2014.

De 15h30 à 16h30✧ Projection de « Les Actes de Venise » du collectif L’Oeilleton. En 2018, une trentaine de personnes se réunissent à Venise, à la biennale d’architecture. L’Hôtel Pasteur se donne une semaine d’expérience collective d’écritures afin de repenser au futur fonctionnement du lieu.

✧ Des visites sensibles menées par des personnes qui ont vécu le projet (architecte en permanence, chercheuse, maître d’ouvrage délégué .. )

Dès 16h30 ✧ Départ de la fanfare Volkanik depuis la place Pasteur et déambulation dans le lieu.

Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux, inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie.

✧ On souffle les bougies de Pasteur en compagnie de Sylvia Fredriksson qui interviendra sur la notion de Commun et des petites douceurs seront proposées par la Cantine Clandestine.

BRAVO GILBERT ! — Collectif Volkanik — vidéoclip 2020

À 19h ✧ « L’Asymétrie des Baratins » par Nicola Delon et Benoit Bonnemaison-Fitte, mise en scène de Ronan Letourneur.Une conférence dessinée pour mettre en récit les initiatives collectives, locales et citoyennes qui s’inventent. Si l’eau est désormais cotée en bourse, certains s’ingénient à donner des droits juridiques aux fleuves.

Entrée libre sur inscription, vous pouvez réserver → ICI