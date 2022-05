Rennes. Journées hommage à Philippe Pascal les 23 et 24 juin

A chacune de ses apparitions scéniques au sein de Marquis de Sade, Marc Seberg, Philippe Pascale ou The Blue Train Choir, Philippe Pascal a incarné pendant plus de 30 ans l’idée de Rennes ville rock.

À l’initiative de Claire Pascal, l’association 3 P’tit Tour et la Ville de Rennes s’associent pour lui rendre hommage à travers plusieurs propositions au Jeu de Paume, à la salle de la Cité et au Bistro de la Cité afin de perpétuer la mémoire de ce chanteur charismatique.

EXPOSITION

Auteur de la photo qui a inspiré le tableau de Tonio Marinescu qui illustre ces 2 jours d’hommage, Pierre René-Worms a immortalisé par la photographie une période charnière de l’histoire de la musique du punk rock à la new wave dont il a su traduire toute la beauté et l’énergie. Ainsi ce sont ses tirages de ces « jeunes gens modernes » réalisés entre Paris, Londres ou Rennes, entre chambres d’hôtel, scènes ou backstages, qui seront exposés sur les murs du Jeu de Paume.

Le Jeu de Paume, 12 rue Saint-Louis, Rennes – Entrée Libre

Du lundi 20 au Vendredi 24 juin (Lun.14h- 19h, Mar-Jeu. 10h- 19h, Ven. 10h-16h)

CONCERT- HOMMAGE

Chanteur, compositeur, écrivain, Philippe Pascal a produit une œuvre pléthorique qui sera reprise par les nombreux amis, musiciens et artistes qu’il a croisé au cours de sa longue carrière. Ce concert a lieu à la mythique salle de la Cité qui pourrait reprendre pour l’occasion la couleur des premières rencontres Transmusicales que Marquis de Sade avait illuminé de sa présence dès 1979. Liste des participants ci-dessous :

• Marquis de Sade : avec Franck Darcel, Thierry Alexandre, Eric Morinière, Nico Boyer, Daniel Paboeuf

Au chant Franck Darcel, Sergeï Papail, Christian Dargelos, Richard Dumas, Pascal Obispo

• Marc Seberg : avec Pascale Le Berre, Pierre Corneau, Anzia, Gael Desbois

Au chant : Frédéric Lo, Dominique A, Mona Soyoc, Pascal Obispo, Alan Stivell • Philippe Pascale : avec Pascale Le Berre et Flora Fisher

Au chant : Pascale Le Berre et Dominique A

• The Blue Train Choir : avec Goulven Hamel et Pierre Fablet

Au chant : Goulven Hamel et Pierre Fablet

Habillage vidéo : Pierre-Jean Pascal / fresque murale, Patrice Poch / présentation : Marie Herbault

Vendredi 24 juin – Salle de la Cité – 10 rue Saint Louis – 28€ (Hors frais de location) facebook.com/3ptittour

+ concert de Denis Bortek et Daniel Paboeuf au Bistro de la Cité – jeudi 23 juin – 5€ (Organisation : Bistro de la Cité)