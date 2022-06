TDN 2022. Heavy Motors, une pièce customisée pour les Tombées de la Nuit !

Heavy Motors est sûrement l’un des spectacles les plus originaux et attendus des Tombées de la Nuit. Derrière cette production de la SPPI, sombre acronyme pour Société Protectrice de Petites Idées, se cache un trio de danseurs, acteurs et acrobates multitâches entourés d’artisans fantasques. Au programme, tuning, fleurs, rubans de GRS et aérobic des années 80 garantissent une œuvre inclassable. Une expérience unique en son genre à découvrir le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 dans la cour du collège Échange.

© Kalimba Mendez

Attachez vos ceintures car Heavy Motors compte bien vous percuter avec son humour potache ! À bord et en dehors d’une petite voiture sans permis des années 80, trois personnages vont vous faire vivre des situations où l’absurde le dispute au burlesque. S’agit-il d’une convention tuning où seuls trois participants se seraient pointés ? Ou d’une séance virevoltante d’aérobic en tenues hautes en couleur ? À moins qu’il s’agisse d’un dancefloor baignant dans l’univers du chanteur Christophe ? Ce qui est sûr, c’est que la petite auto pimpée ne nous laisse pas au bout de nos surprises ! Heavy Motors se voit également agrémentée d’une bande-son signée Mehdi Azema, pour lequel le compositeur a arrangé une musique survoltée et entraînante, digne de la techno des années 80, 90.

Y a-t-il une histoire derrière Heavy Motors ? Plutôt une série de moments rocambolesques qui s’enchaînent les uns à la suite des autres ! Ce qui porte les membres de la compagnie dans leurs recherches, c’est ce dont le corps est capable, le moment où une situation concrète rend le corps burlesque. C’est pour cette raison qu’ils ont fait des heures et des heures d’improvisation avec la voiture sans permis. À sortir, rentrer, tourner avec, pour accumuler des sensations et créer des interactions, pour exploiter à fond le potentiel narratif de l’objet jusqu’à ce qu’il parle de lui-même ! Pour aller plus loin, ils sont même allés jusqu’à truffer l’automobile de gadgets, de quoi avoir plus d’un tour dans leur sac !

© Michèle Legrand

À l’image des Idiots de Lars Von Trier, où les héros du film se font passer pour des handicapés mentaux leur permettant d’arnaquer le monde qui les entoure, les personnages de Heavy Motors dégagent la même énergie brute. Ils s’expriment sans filtre, ne suivent aucun code social, ne posent aucune réflexion en amont ou en aval de leurs actes, leurs réactions se font à fleur de peau, bref, ils « manquent de distance avec la vie » pour reprendre les termes des auteurs.

Dans la genèse de la pièce, beaucoup d’éléments n’étaient pas conscientisés dès le début comme l’amour des trois acteurs pour les voitures. Ce n’est qu’en laboratoire de recherches qu’ils se découvrent des sources d’inspirations et des passions communes. Très vite, l’idée loufoque de jouer une pièce autour d’une voiture appelée à se métamorphoser les séduit. Il y a toujours eu chez eux une part de grands rêves contredite, à priori, par les moyens du bord. Que nenni ! L’envie de faire et le do it yourself l’emporte sur les considérations matérielles. Bientôt l’équipe s’est entourée de professionnels, à qui le projet avait tapé dans l’œil, venus apporter leurs propres compétences pour enrichir le spectacle. Au final, une pièce réalisée en pur accord avec l’esprit autodidacte du tuning !

© Kalimba Mendez

Créée en 2014, la Société Protectrice de Petites Idées a été fondée par Nanda Suc, Federico Robledo et Aleth Depeyre non loin de Guingamp. Aude Martos les rejoint un an plus tard pour réaliser Heavy Motors. Cette compagnie se fait connaître pour ses pièces réalisables tant en intérieur qu’en extérieur, même si cela implique une tonalité différente. C’est aussi une occasion pour eux de rencontrer un public autre, parfois étranger au théâtre. Mais ce qui fait également la pâte de la SPPI, c’est la conception de spectacles qui évoluent dans le temps. Le Heavy Motors que vous allez voir ce week-end à Rennes n’est pas celui que vous aviez pu voir à Chalon-sur-Saône en 2018 et encore moins celui que vous pourrez voir dans les années à venir ! Dans les cartons, on compte également l’arrivée de Violent, un nouveau spectacle en duo avec Aude Martos, ainsi qu’un spectacle en solo de Federico Robledo intitulé Chouchou Ténèbres à l’horizon 2024.

© SPPI

INFORMATIONS PRATIQUES

Le spectacle Heavy Motors de la SPPI sera représenté le vendredi 8 et le samedi 9 juillet 2022 à 22h30 dans la Cour du Collège Echange (entrée au 12 rue d’Echange) à Rennes.

Durée de 50 minutes

Entrée gratuite

Tout public

Site des Tombées de la Nuit

Site de la Société Protectrice de Petites Idées

Téléphone : 02 99 32 56 56

