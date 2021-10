LES GUNNERS REVIENNENT A RENNES EN PRETTY BOYS

24 ans après leur précédent album Beware Of Imbeciles (un conseil toujours d’actualité), le groupe rennais les Gunners revient avec un nouvel album intitulé Pretty Boys (un fait toujours d’actualité).

Dans les années 1990, le son des Gunners, le punk rock band rennais, soulevait les foules à Rennes, dans toute la France et même en Europe. Après avoir débuté en 1988 et raccroché en 1998 (avec quelques reformations sporadiques en 2202, 2004 et 2019), ils reviennent pour de vrai ! Leur guitariste Bruno Perrin avait d’ailleurs continué à promouvoir sa passion musicale en tant que patron du café-concert le Mondo Bizarro, lequel a fermé l’année dernière après 19 ans de bonnes et loyales vibrations. Mais le set n’est pas fini : il vient de racheter le bar la Trinquette, rue de Saint-Malo à Rennes. C’est peut-être cette volonté de ne pas en finir qui a insufflé une nouvelle étincelle dans les Gunners qui ont alors ensemble décidé de recharger leurs instruments plein d’énergies. D’où ce nouvel album auto-critique : Pretty boys !

GUNNERS : – Patrick Guyomard (Vocals/Guitar) – Paulo Auvray (Guitar) – Pierre Peyé (Guitar) – Bruno Perrin (Bass) – Christophe Gendrot (Drums)

Bruno : Bass & Backing Vocals (1988/1998 + 2002 + 2004 + 2019-)

Gen’Roth : Drums (1988/1998 + 2002 + 2004 + 2019-)

Patrick : Voice & Guitar (1990/1998 + 2002 + 2004 + 2019-)

Paulo : Guitar (1993/1996 + 2002 + 2004 + 2019-)

Ripoux : Guitar (1996/1998 + 2002 + 2004 + 2019-)

Bernard : Guitar (1990/1993)

Guéna : Voice & Guitar (1988/1990)

Patricia : Voice (1988/1989)

Franck : Harmonica (1988/1989)

Le retour des Gunners, c’est samedi 23 octobre 2021 au Bistrot de La Cité / Rennes, pour la sortie du nouvel album “Pretty Boys”. Attention, ça va jouer tôt : Papy Fury : 17h30 / Gunners : 18h30. Ensuite au lit les beaux garçons !

DISCOGRAPHIE

4 ALBUMS

Beware Of Imbeciles

2019 – France

Punk

Vinyle 12″ ⎯ 16 Pistes

West Music Industry

Sweating Like No Beast

2019 – France

Punk

Vinyle 12″ ⎯ 18 Pistes

West Music Industry

Like No Beast

1994 – France

Punk, Rock Alternatif

CD Maxi-Single ⎯ 5 Pistes

Battlefield Records

Cosmic Furs

1993 – France

Punk

Album CD ⎯ 6 Pistes

Battlefield Records