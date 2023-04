Rennes. Grande distribution au CCNRB : des chorégraphies à consommer en masse

Grande distribution est un événement de danse qui se tiendra du 15 au 18 juin 2023 organisé par le Centre Chorégraphique National de Bretagne – Collectif Fair-E. Venez découvrir les propositions chorégraphiques atypiques dans un cadre intimiste du CCN de Rennes et de Bretagne. 4 jours. 16 spectacles. 5 workshops. 2 apéros. 15 équipes artistiques invitées.

©Raphael Stora

Du solo à la pièce de groupe, Grande distribution se déploie au CCN de Rennes et de Bretagne (Saint-Melaine) et dans les espaces extérieurs de l’ancienne prison Jacques-Cartier pour une programmation traversée par des récits de l’intime. Un moment inédit, à Rennes, pour sonder nos humanités, questionner nos environnements et rendre palpable le sensible entre ce qui se voit, ce qui s’entend et ce qui se vit.

Durant ces 4 jours en circulation dedans-dehors, 15 équipes artistiques soutenues par le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne sont invitées à présenter des pièces de répertoire, au plus proche des spectateurs et spectatrices, pour (faire) vivre la danse et découvrir des spectacles atypiques qui interrogent nos altérités. Ces création prennent la forme de série. Dedans. Dehors. Et plus encore.

Photo récupérée sur le site du CCNRB

Avec : Guillaume Bariou / Biche Prod, Mellina Boubetra, Bruce Chiefare, Collectif ÈS, Marina De Remedios, Linda Hayford, Collectif Hinterland, Sofian Jouini, Sandrine Lescourant / Cie Kilaï, Joachim Maudet / Cie Les Vagues, Thierry Micouin & Pauline Boyer / T.M Project, Nosfell, Pac Pac, Sons of Wind, Simon Tanguy / Cie Progagande C

Infos pratiques :

Du 15 au 18 juin 2023, au CCN de Rennes et de Bretagne et à l’ancienne prison Jacques-Cartier. Ouverture de la billetterie le 2 mai

