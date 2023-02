Rennes. Festival Geekdays ou la réunion des geeks anonymes

Les 4 et 5 février 2023, le festival populaire Geekdays s’arrêtera au parc des Expositions à Rennes pour la 4e fois depuis son développement. Débutants comme initiés, tous les geeks sont bienvenus !

Le festival Geekdays voit le jour à Lille en 2016. Après un vif succès, le festival se développe. Il arrive à Rennes en 2018, à Caen en 2020, à Brest en 2022, et reste globalement dans l’ouest de la France. Les grandes thématiques à retrouver au cours du weekend sont les cultures japonaise et coréenne et la pop culture : BD, comics, films, séries, romans de science-fiction, jeux vidéos… Au programme, des tournois de jeux vidéos sur place, des animations en réalité virtuelle, des animations avec des invités, des activités de « Just dance ».

« Pour chaque thématique, on est le plus pointu possible, on y va à fond pour combler novices comme experts » Jérémy Mellarini, chargé de communication

Le festival Geekdays fonctionne avec des associations elles-mêmes partenaires comme pour les stands Furylan et Octogone gaming. Côté jeux vidéos, les fans de Tekken 7 ou Mario Kart pourront s’affronter au cours d’un tournoi, au stand Furylan. L’Octogone gaming a quant à lui imaginé un show et tournoi de geeks à l’image d’un match de boxe, qui se déroule sur un ring octogonal.

Côté jeux traditionnels et de société, un grand espace de jeux de plateau propose aux volontaires de tester les nouveautés. Cette année seront présents Gigamic et Taverne & Donjon.

La première salle de Réalité virtuelle rennaise Virtual room sera présente et proposera des expériences immersives gratuites aux spectateurs.

Autres temps forts du festival, Geekdays accueille cette année la sélection régionale pour la coupe de France de Cosplay et l’association Cospop réunira les fans autour de blind tests, quizz, et concours.

À côté, le festival invitera des célébrités populaires du moment, choisies entre les personnes disponibles et intéressées. « On invite ceux qui sont beaucoup suivis et qui viennent donc avec leur public, comme ceux un peu moins connus mais qui amènent un concept intéressant, nouveau », explique Jérémy Mellarini, chargé de communication.

Seront présents pour des conférences et animations avec le public, les youtubeurs ou steamers tels que Lebouseuh, Valouzz et Dobby, Lutti, Dina, iconoclaste, Fildrong, Jules Thiébaut et Ascuns.

Le festival a également à cœur de faire sortir de l’ombre les doubleurs des jeux vidéos et films. Ces voix que tout le monde entend, mais sans les identifier…

Boris Rohlinguer, voix française de Joaquin Phoenix, Paul Adelstein, Colin Farell, que l’on peut entendre également dans Résident evil ou Mass effect sera cette fois sous les feux des projecteurs aux côtés de Lila Lacombe, que l’on retrouve dans 13 reasons why sous les traits d’Ashley ou de Cayetana dans Élite…

Boris Rohlinguer



Lila Lacombe



Des invités et animations à retrouver au festival Geekdays du 4 au 5 février 2023 au parc des Expos !