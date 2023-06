Rennes. Aperçu de la saison 2023-2024 de l’Orchestre National de Bretagne

À peine la saison 2022 vit-elle ses derniers instants que déjà, reprenant la formule de l’année passée, Marc Feldmann, administrateur général de l’Orchestre National de Bretagne, a invité les représentants de la presse à l’EclozeR pour les informer des projets de l’année à venir.

Reconnaissons-le, l’édition 2022 a vu se tourner de très belles pages et le haut niveau des invités a été pour le public rennais l’objet de quelque fierté. Faire venir des pointures telle que l’immense Bryn Terfel à Rennes a de quoi faire écarquiller les yeux. Pourtant ce schéma ne sera pas forcément renouvelé. La gestion des coûts comme des ego est quelque chose de difficile à appréhender, aussi la nouvelle formule a de quoi nous satisfaire pleinement puisqu’à ne rien cacher, nous l’appelions de nos vœux depuis longtemps. Pourquoi faire venir des instrumentistes de l’extérieur puisque notre orchestre comprend en son sein d’incroyables interprètes ?

Exemple, le premier violon, Fabien Boudot, dans le cadre de la musique de chambre, sera mis à contribution pour évoquer l’Irlande classique au TNB les 22 et 23 mars 2024. Dans d’autres concerts, Sonia Bhorani et sa clarinette, Olivier Lacour et son violoncelle et bien d’autres artistes de haut niveau seront sollicités. Ce sera également l’occasion de voir à l’œuvre une des concurrentes au titre de chef d’orchestre de l’ONB, l’énergique Fiona Monbet. La franco-Irlandaise dispose d’excellents arguments et sans vouloir jouer les madame soleil, nous serions prêts à parier qu’elle sera notre future dirigeante. Affaire à suivre.

En septembre 2023, nous vous invitons à venir vous pencher sur « Poznàn le berceau de la Pologne » puisqu’une des ses ressortissantes, également concurrente au titre de cheffe, nous entraînera dans un voyage en compagnie de Chopin et Félix Mendelssohn. Au menu, le deuxième concerto en fa mineur opus 21, et la symphonie n°3 dite « écossaise » avec au piano l’excellent Alexander Gadgiev. Anna Duczmal-Mroz ne manquera pas de vous démontrer, qu’elle aussi, détient de sérieux atouts et que rien n’est gagné. Une date à ne pas manquer. Détail qui n’est pas des moindres, Alexander Gadgiev est lauréat du concours Chopin de Varsovie.

Dans le même mois, le 29, il vous faudra vous déplacer jusqu’à la salle « La confluence » à Betton, pour retrouver ce merveilleux pianiste qu’est François Dumont, pour un programme entièrement dédié à Mozart avec le concerto n°8 en do majeur « Lutzow », la symphonie n°38 « Prague » et enfin le concerto n°26 en ré majeur « Coronation ». François Dumont est un pianiste rare, amoureux de la partition et respectueux de leurs auteurs, l’entendre est toujours, un privilège.

Fabien Boudot dans le cadre du projet Building à Baud-Chardonnet

Poursuivant avec les candidats chefs d’orchestre, ne manquons pas d’évoquer Aurélien Azan Zielinski, souvent invité à Rennes et apprécié. Vendredi 3 novembre 2023 à l’opéra, il nous entraînera dans une soirée intitulée « rêveries Françaises ». Au programme, un concerto pour accordéon de Romain Dumas puis le concerto pour violon et orchestre n°5 en la mineur de Henry Vieuxtemps, suivront deux œuvres de Ravel, Tzigane, une rhapsodie de concert, et enfin cette œuvre délicate intitulée Ma mère l’oie. Le quatrième concurrent, Benjamin Lévy, nous adressera les 19 et 20 octobre 2023 à l’opéra, un malicieux coup d’œil en intitulant son concert La dixième de Beethoven. Il s’agira plutôt d’une proposition sur le thème des créatures de Prométhée, unique ballet du maître des symphonies, qu’il divisera en 4 mouvements à l’instar d’une suite, et qu’il accompagnera de commentaires qui illustreront cette œuvre un peu délaissée. Pari audacieux s’il en fut !

Cette soirée mettra également en lumière la talentueuse violoniste qu’est Viviane Hagner, que l’orchestre de Bretagne accueille en son sein dans le cadre d’une résidence, fait dont il y a lieu de se réjouir. Elle nous démontrera avec vigueur l’étendue de son talent en interprétant le concerto pour violon en ré majeur de Piotr Ilich Tchaïkovski. Ce ne sera pas le seul moment où nous pourrons la voir et l’entendre, puisque lors de deux journées consacrées à Jean-Sébastien Bach, le vendredi 1er décembre à l’opéra, puis au même lieu les 13 et 14 décembre 2023, nous aurons le privilège d’entendre, dans un premier temps, 2 partitas pour violon seul, les numéros 2 et 3 et une sonate pour violon seul en sol mineur. Le deuxième concert « inspiration Bach » offrira une riche programmation. Le concerto Brandebourgeois n°3 en sol majeur, le concerto pour orchestre à cordes de Grazyna Bacewicz, le concerto pour violon en ré de Félix Mendelssohn, le concerto pour violon et hautbois de Bach également, enfin « Souvenir de Florence » de Tchaïkovski. Ce superbe programme violonistique sera accompagné au hautbois par Joana Soares, membre de l’ONB.

Il reste un concurrent dont nous n’avons pas encore parlé et c’est le Canadien Nicolas Ellis. Les 23 et 24 mai 2024, vous aurez le plaisir de faire sa connaissance lors d’un concert opportunément intitulé « jeunesse virtuose ». Au travers d’une symphonie N°1 de Félix Mendelssohn, écrite alors qu’il n’avait que 16 ans ou d’une œuvre aussi accomplie et équilibrée que le troisième concerto en ut mineur de Beethoven écrit à l’age de trente ans, c’est la précocité du génie qui sera célébrée. Le public rennais aura le plaisir de réentendre le remarquable pianiste français Alexandre Tharaud, grand habitué de la scène de l’opéra. C’est d’ailleurs sur ce même plateau que l’ONB accompagnera la troupe de Béatrice et Bénédicte, opéra de Hector Berlioz les 12, 14, 16 et 18 novembre 2023. Même chose pour la chauve-souris de J. Strauss II, dont la pandémie nous avait privé. Cette fois, pas question de passer à côté.

Dans les événements qui nous mettent en appétit, n’oublions pas les 12 et 13 octobre 2023 la venue de la bandonéoniste et compositrice Louise Jallu qui fera renaître en nous la mélancolie argentine des musiques d’Astor Piazzola, mais pas seulement. En partenariat avec « le grand soufflet », ce concert offre une tribune à des compositeurs inspirés par l’esthétique particulière des œuvres de Piazzola. Un moment à ne pas laisser passer.

Dernier de nos coups de cœur, le retour à Rennes de Seckou Keita et son étonnant instrument, la Kora qui nous interprétera, entre autres œuvres, le double concerto pour violoncelle et Kora, accompagné au violoncelle du coauteur, Abel Selaocoe. Alors, rendez-vous au couvent des Jacobins le samedi 25 novembre 2023 à 18h pour voir s’épanouir ce dialogue entre Afrique et Europe.

Il vous reste de nombreuses surprises à découvrir, aussi ne manquez pas de vous connecter sur le site de l’orchestre afin d’établir un appétissant programme des réjouissances. En 2023-2024, elles seront nombreuses.

Site web de l’ONB