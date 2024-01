Les équipements culturels rennais et métropolitains ont connu une forte hausse du nombre de visites en 2023 et un rajeunissement de leur public. La mise en place de la gratuité de l’accès aux collections permanentes des musées et de l’abonnement aux bibliothèques en septembre 2020, la démarche générale de développement de l’hospitalité et de la qualité d’accueil au sein de ces équipements et le renforcement de l’offre culturelle et la richesse des expositions notamment dans le cadre d’EXPORAMA (voir notre article) 2023 sont autant de facteurs qui ont contribué à ces bons résultats.



Les bibliothèques de Rennes (bibliothèques municipales et bibliothèque des Champs Libres) comptaient 65 160 inscrits en 2023, contre 55 800 en 2022, soit une hausse de 17 %. Depuis 2019, les bibliothèques comptent 13 400 inscrits supplémentaires, soit une hausse de 26 %. En 2023, 23 % des Rennaises et Rennais sont inscrits dans les bibliothèques. En comparaison, une enquête nationale de 2016 sur la fréquentation des bibliothèques calculait que 16 % de la population française était inscrite dans une bibliothèque.

Au total, en 2023, 1 145 537 visites ont été comptabilisées dans les bibliothèques, et 1 508 000 prêts de documents ont été effectués. L’année 2023 a également été marquée par le retour de la braderie des bibliothèques, début septembre, qui fut un beau succès, et qui a attiré 4 000 personnes pour acheter des documents à bas prix parmi les 40 000 documents mis à la vente.

Le Musée des beaux-arts a reçu 168 274 visites en 2023, soit une augmentation de 22,5 % par rapport à l’année précédente. Les scolaires, au nombre de 32 594, constituaient près de 20 % de ce public (+23,6 %). Quatre expositions temporaires ont été présentées durant l’année.

Les Champs Libres ont comptabilisé 1 001 838 entrées, tous lieux confondus, en hausse de 37 % par rapport à 2022. La bibliothèque des Champs Libres a reçu 650 350 visites (+37 %), le Musée de Bretagne 143 188 (+15 %) et l’Espace des sciences 142 665 (chiffre constant).

L’Écomusée de la Bintinais, qui a présenté deux grandes expositions en 2023 autour des races bretonnes et du cuir, affiche 75 147 visites, soit une augmentation de 7,3 % par rapport à 2022.

La Criée centre d’art contemporain a quant à elle reçu 45 669 visites (dont 2 475 hors les murs) en 2023, contre 30 132 visites (dont 2 583 hors les murs) en 2022, soit une hausse de près de 52 %. 5 résidences d’artistes ont été accueillies (4 femmes et 1 homme) et 30 artistes soutenus (15 femmes et 15 hommes). L’équipement a présenté 6 expositions, organisé 12 évènements et produit ou coproduit 14 œuvres au cours de l’année passée.

Près de 65 000 entrées ont été comptabilisées à l’Opéra de Rennes pour les spectacles payants (hors concerts de l’Orchestre national de Bretagne) et la programmation gratuite en dehors des parcours découvertes. Événement marquant : Le Grand Boum, festival de Chœur d’adolescents en scène, a été créé avec la Maîtrise de Bretagne et constitue une étape importante dans le déploiement du réseau Objectif Chœurs. Ont également été programmés en 2023 : 6 opéras (avec des décors et des costumes créés par les ateliers de construction de Rennes pour 2 d’entre eux), 2 spectacles de danse, 6 concerts (dont 2 de musique du monde), 8 rendez-vous découverte à 5 € et des accueils de partenaires culturels rennais (Rencontres Trans Musicales, festival Travelling et Musique des Transmissions). Dans le cadre de la programmation estivale, des partenariats ont été établis avec Les Tombées de la Nuit, le Frac Bretagne et Transat en ville.



La hausse de la fréquentation s’explique par divers facteurs et notamment :