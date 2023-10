Rennes. Fiers et Tremblants en concert à la salle de la Cité

Fiers et Tremblants, duo de Marc Nammour et Loïc Lantoine, sera en concert à la salle de la Cité de Rennes le 3 novembre 2023. Un spectacle présenté par Le Grand Cordel MJC et la Station Service.

Deux magnifiques diseurs et chanteurs, Marc Nammour et Loïc Lantoine, qui associent leurs mots et scansions pour un projet scénique : Fiers et Tremblants, au croisement d’une certaine idée de la chanson et d’un hip-hop réinventé.

Entre engagement et émotivité, entre délicatesse et poing levé, ce projet fait le pari de revendiquer fragilité et fêlures. Les deux artistes chantent l’amour de la vie, aussi imparfaite et vacillante soit-elle, et le courage de celles et ceux qui traversent son fil comme de maladroits équilibristes, qui chancellent et faiblissent, chutent et se relèvent, mais ne renoncent jamais.

Marc Nammour

Il fonde le groupe La Canaille en 2005, amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, il ne se laisse enfermer dans aucune chapelle et poursuit une voie singulière dans le hip-hop français.

Loïc Lantoine

Poète, diseur, conteur, slameur, chanteur, rockeur, improvisateur, dans le style de Ferré, Brel ou de Tom Waits, de la “chanson pas chantée”.

Première partie : Alee

Infos pratiques

salle de la Cité

10 Rue Saint-Louis, Rennes

20h

Tarifs : prévente 15€ / Carte Sortir 7,50€ / Sur place 20€

Billetterie