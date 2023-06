Rennes. Programme et nouveautés de la fête de la musique du 21 juin 2023

La Fête de la musique est de retour à Rennes le mercredi 21 juin 2023. Pour cette 42e édition, la Ville de Rennes et ses partenaires proposent 13 scènes, 57 groupes musicaux et 19 bars/restaurants associés. Un moment convivial et de partage placé sous le signe de l’éco-responsabilité, de l’accessibilité à tous, de la diversité et de l’égalité hommes-femmes. Découvrons les nouveautés de cette édition 2023.

Le 21 juin 2023 jusqu’à 1 heure du matin, la Ville de Rennes et ses partenaires célèbrent la diversité culturelle et musicale lors de cette 42e édition de la Fête de la musique. Ces rendez-vous musicaux sont à vivre dans la joie et la bonne humeur avec votre famille, vos proches et vos ami(e)s. Cet événement est gratuit et accessible à tous. Les genres musicaux sont variés : rock, pop, électronique, chants acoustiques, traditionnels, musiques du monde, etc. C’est un moment d’ouverture d’esprit, de découverte et de mise en relation. Les artistes amateurs sont encouragés à se produire spontanément dans les rues de la ville. 30 à 50 000 spectateurs sont attendus.

Pour l’édition 2023, l’espace de coworking l’Eclozr met à disposition ses différents espaces. De 9h30 à 21h, le Banquet Céleste de l’Opéra de Rennes promet de la musique baroque et une attention réservée au jeune public notamment. En effet, leur programme est diversifié : découvertes, concerts, rencontres avec les artistes, etc. Pour débuter la journée, les tapis, coussins ou transats vous accompagneront dans une sieste musicale ouverte à tous pour se détendre. Il y aura également des ateliers participatifs sur le thème du chant choral avec Eléonore Le Lamer (cheffe de chœur) et sur celui du corps avec Cécile Roussat (metteuse en scène). Enfin, un spectacle familial nommé “Le Concert Malmené” mêlant chanson populaire contemporaine, conte et musique baroque vous est offert. Pour votre plus grand bonheur, un Food Truck sera présent sur place. Des surprises musicales vous attendent… (Entrée libre dans la limite des places disponibles)

Le Cercle Celtique de Rennes organise une scène inédite mettant en vedette plusieurs groupes qui répètent au sein de leur équipe. Cette représentation de musiques et de danses traditionnelles du monde aura lieu place Hoche de 18h à 23h. L’objectif de cette association est de valoriser et transmettre le patrimoine culturel breton. Laissez-vous transporter dans une dimension musicale où vous ne pourrez que danser…

Classé Excellence de la Confédération Musicale de France, l’Orchestre d’Harmonie de Rennes se produira place du Parlement de 19h à 20h. Cette année, la musique acoustique à l’honneur s’appuiera sur la pop, le rock et le RnB ! En d’autres termes, ce répertoire représentera la musique des Jackson Five, Michael Jackson, Rihanna, Lady Gaga, A-ha, Beyoncé, Metallica et bien d’autres encore.

Récemment rouvertes, les Portes Mordelaises vous accueilleront pour cette 42e édition. Pour les fans de la musique brésilienne, l’association et l’école de percussion Toucouleurs vous feront danser avec son orchestre de 18h à minuit. Différents styles brésiliens vous seront joués par des artistes professionnels ou amateurs rennais : choro, capoeira, batucada, etc.

Cette année, la Région Bretagne donne l’accès à la terrasse de l’Hôtel de Courcy. Le groupe Fleuves se présentera à vous à partir de 20h. Ce trio français manie plusieurs instruments dont la clarinette, le piano Rhodes et la basse. Laissez-vous entraîner dans la danse à travers ce mélange entre musique bretonne, jazz et musique électronique.

Enfin, un nouveau lieu participe à cette nouvelle édition pour le plus grand bonheur du quartier : il s’agit du Parc de Beauregard. La Ferme de Quincé vous accueillera toute la journée. De 14h à 15h30, un atelier DJing sera proposé aux enfants et ados (sur inscription). Pour terminer l’après-midi, une scène électro vous fera sauter et danser de 15h30 à 18h.

Si vous organisez ou vous produisez dans Rennes Métropole, vous pouvez laisser en commentaire toutes les infos utiles pour enrichir le présent programme.

INFOS PRATIQUES :

La Ville de Rennes et ses partenaires déploient un dispositif pour limiter les déchets et permettre à tous de vivre cette fête dans la sécurité :

L’utilisation de gobelets réutilisables est obligatoire pour servir la clientèle dans les bars et en terrasse

Deux espaces « détente et bar à eau » sur la place de l’ Hôtel de Ville de 18h à minuit et sur l’ esplanade Charles-de-Gaulle de 21h à 2h sont mis à disposition.

de 18h à minuit et sur l’ de 21h à 2h sont mis à disposition. Un espace d’information et de prévention sera ouvert place du Parlement de 19h à 22h.

de 19h à 22h. Deux postes de secours seront mis en place à la Halle Martenot (place des Lices) de 18h à 2h et sur l’esplanade Charles-de-Gaulle (le Liberté), de 18h à 1h.

L’accessibilité des personnes en situation de handicap est l’un des enjeux principaux de la Ville de Rennes pour cette Fête de la musique. Ainsi, quatre sacs à dos vibrants SUBPAC et des boucles à induction magnétique portatives seront mis à disposition des personnes malentendantes au Théâtre de Verdure du Thabor. 400 programmes Facile à lire et à comprendre (FALC) seront également disponibles au Thabor.

Sans oublier le dispositif STAR : les bus circuleront jusqu’à 1h35 et le métro restera actif toute la nuit. Les concerts s’arrêteront à 1 heure tandis que les bars fermeront à 2 heures.