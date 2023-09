Rennes. Une trentaine d’événements pour la première édition de la Fête du Coworking

Du 18 au 30 septembre, la Fête du Coworking investit pour sa première édition une vingtaine de lieux de Rennes afin de célébrer ce que les espaces de coworking savent faire de mieux : créer du lien et de la convivialité.

Le coworking a le vent en poupe. En moins de dix ans, une trentaine d’espaces de travail partagé ont émergé à Rennes et ses alentours.

Depuis 2016, le collectif Rennes Coworking fédère les espaces de coworking indépendants, afin de construire ensemble une alternative au bureau traditionnel fondée sur les valeurs de partage, bienveillance, convivialité et coopération.

“Ensemble, nous accueillons près de 500 coworkers qui sont soit des travailleurs indépendants, soit des salariés en télétravail ou nomades”, explique Charles Boistier, de l’espace The 4th.

En juin 2023, le collectif a franchi un nouveau cap en devenant association dans le but de développer de nouveaux projets. “Nous avions très envie de créer un événement qui mette en valeur ce que nous faisons au quotidien dans nos espaces de coworking : créer du lien et de la convivialité”, explique Jérémie David, président de La Cordée et membre de l’association.

L’équipe d’organisation de la Fête du Coworking. De gauche à droit : Anne-Claire Loaëc, gérante de Palpite, Charles Boistier, gérant de The 4th, Marion Blattner et Jérémie David de la Cordée.

15 jours d’animation

C’est ainsi qu’est née la Fête du Coworking qui se tiendra du 18 au 30 septembre 2023. Une vingtaine d’espaces de coworking de Rennes et ses alentours ont répondu à l’invitation.

“Chaque lieu va proposer une ou plusieurs animations, gratuites et ouvert.es à tout.es, qui reflètent son identité”, détaille Marion Blattner, responsable de La Cordée Rennes et co-présidente de l’association Rennes Coworking.

Copie de CP-création association et save the date

Il sera ainsi possible de participer à des portes ouvertes, des ateliers professionnels, une projection de film, des jeux, une fresque agri-alim’ ou encore des petits-dejeuners et des afterworks. Au total, une trentaine d’événements à découvrir sur le site de www.rennes-coworking.com et ici :

Une journée de clôture aux Ateliers du Vent

Temps fort de la Fête du Coworking, la journée de clôture se déroulera le samedi 30 septembre aux Ateliers du Vent. “Nous avons imaginé un événement qui allie temps de célébration et de réflexion”, relève Marion Blattner.

Dès 15h30, le public est invité à défier les coworkers de chaque communauté lors d’un tournoi de palets. D’autres pourront profiter de jeux géants en bois ou de jeux de société mis à disposition. Un café d’échange permettra de faire une pause et d’en savoir plus sur le monde du coworking et d’échanger avec des coworkers.

En parallèle, se tiendra un forum ouvert. “L’idée est proposer une réflexion collective sur le thème de la convivialité en ville en nous interrogeant sur ses formes, ses lieux, ses acteurs, explique Anne-Claire Loaëc, gérante de Palpite et co-présidente de Rennes Coworking. Quel est son rôle ? La convivialité permet-elle de célébrer l’entre-soi ou de favoriser la mixité ? Y-a-t-il des exclus de la convivialité et comment les inclure ? La place de l’alcool dans la convivialité. Et plein d’autres questions”.

La journée se poursuit, à 20h par la première de À vau-l’eau, une pièce de théâtre, écrite par Charline Birault et Claire Villeneuve, et dont l’intrigue se déroule dans un espace de coworking.

Enfin, la soirée se terminera sur le dancefloor avec un DJ set de Lobster.