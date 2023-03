Rennes fête la BD au Forum du livre et la Visitation du 3 au 15 mars

En association avec les maisons d’éditions Dargaud, Dupuis et Le Lombard, le centre commercial La Visitation et le Forum du Livre reviennent pour une deuxième édition du Forum de la BD le samedi 11 mars 2023 avec différentes expositions, des rencontres – dédicaces avec certains auteurs et des rencontres avec une mascotte et une galerie commerciale qui « s’habille » pour fêter la BD!

Deux expositions seront proposées au public sous la verrière du Centre commercial de La Visitation

Les Enfants de la Résistance – l’exposition pédagogique.

Du Vendredi 03 Mars au Mardi 15 Mars. Editions Le Lombard

L’exposition explique de manière didactique les grands thèmes liés à la Seconde Guerre mondiale et à la Résistance. En plus d’explorer l’Histoire, les visiteurs pourront découvrir la série en aidant les héros à replacer les cases des albums sur les panneaux correspondants.

Les héros du journal Spirou.

Du Vendredi 03 Mars au Mardi 15 Mars. Editions Dupuis

Plusieurs panneaux, chacun comportant une énigme à résoudre ou un mini jeu. Un bulletin de participation sera fourni, sur lequel les participants notent leurs réponses.

Jeu progressif : à chaque panneau, un indice à trouver (la solution du jeu ou de l’énigme)

Programme de l’après midi du 11 Mars de 14h à 18h :

Des rencontres avec des mascottes

Les enfants (mais aussi les plus grands) pourront rencontrer (et faire des photos) avec le personnage Louca (le fameux footballeur) au sein de la galerie.

Des rencontres dédicaces avec 3 auteurs

Pauline de la Provôté pour Trésor La vague rouge. Editions Dupuis

Brigantin, le vieux navire de la mère de Trésor, reste à quai. Tout comme son père d’ailleurs, échoué dans ses souvenirs et ses regrets depuis que sa femme, réputée grande baroudeuse, a disparu. Tout cela n’empêche pas le petit garçon de 9 ans de jouer aux pirates avec ses potes Dico, Yav, et Noisette sur le vénérable bateau. Jusqu’au jour où Gaspard Pivoleux, un collectionneur bien louche, oblige le père de Trésor à lui vendre Brigantin… Révolté, et très attaché au seul souvenir qui lui reste de sa maman, Trésor décide d’embarquer avec son équipage et de mettre les voiles vers une incroyable chasse au trésor… Mais Pivoleux, qui semble avoir un plan secret concernant Brigantin, ne l’entend peut-être pas de cette oreille…

Sandra Cardona pour Witch Club. Editions Dargaud

Le Witch Club tremble sur ses bases ! La Bruja, la doyenne et la plus puissante des sorcières du Conseil, veut lancer, contre l’avis de ses soeurs, « un sort révolutionnaire qui fera entrer la magie dans une autre ère » ! Mais alors qu’elle est sur le point d’accomplir ce nouveau sort, elle disparaît dans d’étranges circonstances. Pour ne rien arranger, Barbouillard, son démon domestique laissé sans supervision, invoque accidentellement le Diable en personne !

Damien Cerq et Clémence Perrault pour Léon et Lena – Tome 2 – Les fauves sont lâchés. Editions Dupuis

Comme Léon & Lena sont aussi cruels que drôles, mais avec leur inventivité débordante, on leur pardonnera beaucoup ! Même quand ils expliquent à nos chers bambins comment éviter l’école. Même quand ils salissent le Noël de toutes leurs connaissances. Même quand ils martyrisent leur pauvre chat… En strips, en gags d’une page, en jeux ou en récits complets, amusez-vous de mille manières avec le deuxième album de Léon et Lena !

Des jeux concours et des cadeaux tout au long de l’après midi

Pour l’occasion, des jeux concours seront proposés l’un physique ou les visiteurs de la galerie devront retrouver les personnages cachés dans les magasins du centre.

A gagner, des BD dédicacées des auteurs présents, des badges et autres cadeaux autour de la BD.