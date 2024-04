Le festival international Pint of Science est de retour pour sa onzième édition dans les bars d’une cinquantaine de villes en France du 13 au 15 mai 2024. Pour la neuvième année consécutive à Rennes, les doctorants se prêtent au jeu et sortent la science de leurs laboratoires afin de parler au grand public… Autour d’une pinte.

Vous êtes plutôt IPA, blonde, Neipa, ou aromatisée ? À l’occasion du festival Pint of Science, du 13 au 15 mai 2024, faites votre choix dans les bars partenaires de l’événement à Rennes et laissez vous entraîner dans l’univers des sciences.

En 2013, la première édition du festival est organisée dans trois villes anglaises à l’initiative de Michael Motskin et Praveen Paul. Ces deux chercheurs londoniens ont d’abord remarqué l’intérêt que suscita l’ouverture de leur laboratoire au grand public et décidèrent d’exporter le projet hors-les-murs, jusque dans les pubs. Élodie Chabrol, ayant elle-même participé à l’organisation du festival anglais, fonde la version française en 2014. À titre d’information, l’édition 2023 a rassemblé environ 9000 participants dans quarante villes françaises.

La capitale bretonne intègre en 2016 la liste des villes où prend place l’événement scientifique. Pour l’édition 2024, Mathilde Doublet, doctorante à l’Institut National de la Recherche Agronomique, et Maëlle Marchand-Nowak, doctorante à l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, récupèrent le flambeau afin de coordonner le projet dans la capitale bretonne après une première année au festival en tant que bénévoles.

Mathilde Doublet, coordinatrice de Pint of Science Rennes 2024 Maëlle Marchand-Nowak, coordinatrice de Pint of Science Rennes 2024

L’événement est organisé autour de six axes :

Les merveilles de l’esprit (neurosciences, psychologie et psychiatrie)

Des atomes aux galaxies (chimie, physique et astrophysique)

Notre corps (sciences du vivant)

Planète Terre (sciences de la terre, évolution et zoologie)

Star tech (technologie et ordinateurs)

De l’humain aux civilisations (droit, histoire, politique)

Les doctorants sont répartis par équipe afin de trouver des intervenants pour chaque thème au cours de trois soirées entre le 13 et 15 mai 2024. Tous ont carte blanche dans le choix des sujets : « certains connaissent déjà des membres de leur laboratoire qui pourraient intervenir et d’autres font le Pint of Science pour découvrir et proposer complètement autre chose », explique Mathilde Doublet, coordinatrice du projet (retrouvez les thématiques choisies à Rennes ici).

Pour cette neuvième édition rennaise, l’événement est porté par deux coordinatrices, contre une l’année dernière. En conséquence : un développement du recrutement des bénévoles pour former des équipes de quatre, au lieu de trois en 2023. « On a aussi voulu remplacer les goodies gagnés souvent en plastique, comme les stylos et EcoCup, et qui finissent toujours aux oubliettes avec des Pass Culture, des places pour l’Espace des sciences ou pour le cinéma Arvor », confie Mathilde Doublet.

Cette nouvelle édition propose également une nouveauté avec le « Diabolo sciences » : une animation à destination des enfants à partir de 7 ans le mercredi après-midi de 14h à 17h30. Les plus jeunes pourront en apprendre davantage sur le fonctionnement des cellules avec deux ateliers intitulés « Comment ça se nourrit une cellule de plante ? » et « Les cellules animales, ça respire ? ».

Chaque jour, les bars participants ouvriront leurs portes à 18h30. Les premières conférences auront lieu à partir de 19h et dureront environ 20 minutes avant d’être suivies d’une session de questions-réponses et d’un temps donné pour une animation. « Il peut y avoir des quiz, mais ça peut prendre d’autres formes. C’est complètement à la discrétion des bénévoles », explique Mathilde Doublet. « C’est aussi à ce moment-là que l’on peut gagner les goodies ». Une pause s’en suivra – le temps pour tous les participants de se resservir un verre – puis une deuxième conférence aura lieu avant que la soirée ne se termine vers 21h30.

Derrière le projet Pint of Science, la coordinatrice mentionne l’intérêt de vulgariser et rendre accessible les sciences, notamment du fait de la défiance qui s’observe face à celles-ci depuis la pandémie. « Tout le monde se méfie de ce qui se fait, ce qui se dit. Avec le festival, on propose des formats accessibles qui permettent de se rendre compte des enjeux scientifiques locaux », confie-t-elle. « En plus, le public aime bien interagir et poser des questions existentielles, surtout dans les soirées des thèmes “notre corps” ainsi que “atome et galaxie” ».

Unidivers en a profité pour demander à Mathilde Doublet quelle boisson privilégier lors d’une soirée entre amis et quelle boisson lorsqu’on refait le monde autour de thématiques scientifiques. « Maëlle et moi avons un peu honte, mais nous n’aimons pas la bière (rires). Je dirais un petit cidre doux entre amis et un brut pour refaire le monde. Quant au Diabolo Sciences pour les enfants, le diabolo grenadine, c’est la valeur sûre ! »

Festival Pint of Science, du 13 au 15 mai 2024.

Réservez rapidement vos places dans les bars participants sur le Site internet pour 2€. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.)

