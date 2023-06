Rennes. Le festival Pies Pala Pop revient les 9 et 10 juin

La Programmation

Informations Pratiques

Lieux du festival

→ Le Jardin Moderne – 11 rue de manoir de Servigné – 35000 Rennes

🚌 En bus : Arrêt Jardin Moderne (Ligne 11). Après les concerts, chaque soir, dernier départ pour le centre-ville à 1h10. Plus d’infos ici : www.star.fr

🚲 À vélo c’est cool aussi avec la toute nouvelle piste cyclable !

🍺 Bar et restauration sur place

→ Bibliothèque Antipode – Parvis Agnès Varda, 75 avenue Jules Maniez – 35000 RENNES

En métro : Arrêt Cleunay (Ligne b)

Tarifs

→ Plein* : Pass 2 jours à 29€ / 17€ la soirée

→ Adhérent.e.s et 10-14 ans* : Pass 2 jours 25€ / 14€ la soirée

→ “Sortir!” : Pass 2 jours à 12,50€ / 7€ la soirée

* Sur place (sous réserve de billets disponibles) : +3€

L’achat de places en prévente sur Helloasso peut être effectué sans frais additionnel (en modifiant votre contribution au fonctionnement d’Helloasso).

Pour les -18 ans

→ 15-17 ans : Les billets 1j sont disponibles avec le Pass Culture en suivant ce lien !

→ 10-14 ans : Tarif réduit

→ – de 10 ans : Gratuit sur réservation à l’adresse mail suivante : dpc.asso@hotmail.com

Les concerts Des Pies Chicaillent se déroulent dans le respect de tou.te.x.s et les éventuels comportements, gestes ou paroles non appropriés ne seront pas tolérés. Nous nous réservons le droit de refuser ou d’exclure les personnes problématiques. Bisous doux.

Tou·te·s aux Pies Pala Pop à vélo !

Bien sûr, tu y peux aller en bus. Ou à pied si tu habites dans le quartier. Mais le meilleur moyen de te rendre au Pies Pala Pop, c’est à vélo. Il y a maintenant des itinéraires cyclables qui te permettent de rejoindre le Jardin Moderne depuis le centre-ville sans croiser une voiture, en 15 minutes. Si tu ne connais pas bien Rennes ou que t’as pas trop l’habitude d’aller dans ce coin-là, voici par où il faut passer.

N’oublie pas de prendre des lumières ! C’est beaucoup plus sûr pour le retour de nuit, d’autant qu’une petite partie du parcours n’est pas super bien éclairée.

Si tu as peur du noir ou que t’es un peu paumé, on te propose de te raccompagner. On organise, avec les copines et copains de La Petite Rennes, un départ groupé, vers 1h15, après les concerts, pour rejoindre le centre-ville en petit peloton. Rendez-vous ???

Plus d’infos sur le parcours par ici : https://www.craft.do/s/a10ddXr8b2mnZd