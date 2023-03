Rennes. Le festival Oodaaq 2023 en appelle à la générosité

L’Œil d’Oodaaq est une association rennaise de vidéo expérimentale qui interroge la place des images, leurs modes d’émergence et leurs mutations, dans la société actuelle. Temps fort de la vie de l’association organisé tous les ans en mai depuis 2011, le Festival Oodaaq (dont Unidivers est partenaire) fête sa douzième édition du 11 au 20 mai 2023. Les expositions, projections, conférences, performances et concerts programmés à cette occasion interrogent, chacun à leur manière, la façon dont les images peuvent se faire le vecteur des luttes sociales, écologiques et féministes contemporaines.

Le Festival Oodaaq a vu le jour pour la première fois en 2011. Ce festival artistique spécialisé en art vidéo et créations contemporaines expérimentales est organisé chaque année à Rennes au mois de mai et demeure ouvert à tous. Sans billetterie, les programmations du festival sont à prix libre et conscient. Ce dispositif permet à chacun.e d’accéder au festival à hauteur de ses moyens. Différent de la gratuité, il vise également à sensibiliser les publics à la juste rémunération des artistes, engagement de L’Oeil d’Oodaaq depuis ses débuts.

Contribuer financièrement au Festival Oodaaq en donnant ici

Le Festival Oodaaq 11 au 20 mai 2023

Cette année, le Festival Oodaaq est de retour pour sa douzième édition, qui investit cette fois l’Hôtel Pasteur, au Jeu de Paume à la Capsule Galerie du 11 au 20 mai 2023. Parmi les 430 oeuvres vidéo proposées par 300 artistes d’une cinquantaine de nationalités différentes, nous en avons retenues 22 qui questionnent, chacune à leur manière, les enjeux sociaux, écologiques et féministes contemporains. Dans une atmosphère grave qui témoigne de notre époque en crise mais laisse néanmoins toute leur place à l’humour et à la poésie, ces créations récentes dialoguent au sein d’une exposition et de deux programmes de projection, présentés dans les espaces de l’Hôtel Pasteur. La déambulation proposée au public invite à une réflexion poétique et politique sur les manières dont les images peuvent interroger les rapports de pouvoir qui régissent notre monde et se faire vecteur des luttes qui le traversent.

Pour compléter cette programmation, deux cartes blanches sont données à des structures partenaires de L’Oeil d’Oodaaq :

Instants Vidéo (Marseille), investi depuis de longues années dans la diffusion d’images en mouvement poétiques et politiques. A l’occasion de notre festival, iels proposent un programme composé de 9 vidéos d’artistes abordant des problématiques féministes actuelles.

Groupe Intervention Vidéo (Montréal), fondé en 1975 à Montréal, le GIV fait partie des rares centres qui, de par le monde, se consacrent à la mise en valeur d’œuvres réalisées par des femmes (dans sa définition la plus inclusive) en les distribuant et les diffusant tout en en soutenant activement la production.

Alessandra Arno, chercheuse travaillant pour la plateforme milanaise Visual Container, est également invitée à donner une conférence visant à apporter un éclairage théorique sur les liens entre la création vidéo contemporaine et les enjeux queer et féministes.

Contribuer financièrement au Festival Oodaaq en donnant ici

Des temps festifs sont également proposés à l’Hôtel Pasteur, au Jeu de Paume à la Capsule Galerie lors des trois premières soirées du festival, les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 mai. Pour contrebalancer le ton parfois sombre des vidéos présentées à l’Hôtel Pasteur, ces moments de performances et de concerts sont imaginés comme des exutoires collectifs pour le public. Le Festival Oodaaq vous convie à découvrir l’univers artistique de divers artistes : Hildegarde, Ororr, Carcajou Records, Floraent Audoye…

La douzième édition du Festival Oodaaq s’attache également à aller à la rencontre d’un public non familier de l’art contemporain en projetant des vidéos dans la vitrine de Capsule Galerie, visible depuis l’espace public.

Contribuer financièrement au Festival Oodaaq en donnant ici

Articles connexes :