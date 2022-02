RENNES. PROGRAMME DU FESTIVAL OODAAQ 2022

L’OEil d’Oodaaq mène une réflexion sur les différentes formes et apparitions des images aujourd’hui. Le Festival Oodaaq, point fort de son activité annuelle, partage ces recherches avec un large public au travers d’expositions, de projections, de performances, de conférences et autres temps de rencontres. Il se déroulera à Rennes cette année du 13 au 15 mai 2022.

Cette année, L’OEil d’Oodaaq a reçu près de 600 oeuvres vidéo d’environ 400 artistes, d’une cinquantaine de nationalités différentes. Parmi toute cette matière, les artistes français et internationaux retenus cherchent de nouvelles écritures, imaginent de nouveaux mondes, réinventent le nôtre, ou cherchent à rendre visible ses trames.

Le Festival Oodaaq revient donc pour une onzième édition : cette année, c’est le Théâtre de la Parcheminerie qui accueille les ondes provoquées par ces images nomades et poétiques.

Les oeuvres vidéo sélectionnées sont présentées sous différents modes, invitant à une promenade parmi les images : projections, expositions, vitrines, salons, installations. Sur ce sentier en mouvement, L’OEil d’Oodaaq propose aussi

des temps conviviaux de performances, de rencontres, de conférences et de concerts. La déambulation entre les différents espaces du Théâtre de la Parcheminerie invite à une rêverie et à questionner les différentes manières dont les images nous apparaissent.

Cette année, le Festival Oodaaq investit également les murs de l’Edulab hébergé à l’Hôtel Pasteur pour une exposition collective de restitution des projets d’éducation artitistique et culturelle ayant eu lieu en 2021-2022 au collège Gandhi à Fougères avec Marc Blanchard, au collège Charcot à Saint- Malo avec Estelle Chaigne, et à l’école Saint-Laurent à Rennes avec Marie Chatellier. En lien avec cette exposition, une programmation jeune public sera proposée au théâtre de la Parcheminerie vendredi 13 mai.

Des temps forts ponctuent le Festival. Une soirée de conférence, projection et performance sera dédiée aux mondes obscurs le vendredi 13 mai. La soirée du samedi 14 mai sera, quant à elle, l’occasion de se questionner sur les liens entre sons et images autour de projections, d’une conférence sur le clip et de concerts programmés par l’association Capital Taboulé, partenaire de L’Oeil d’Oodaaq depuis plusieurs années. Dimanche 15 mai, le Festival Oodaaq accueille une carte blanche donnée à l’artiste Pierre Villemin.

Les expositions au Théâtre de la Parcheminerie et à l’Edulab seront ouvertes du 13 au 15 mai. Sans billetterie, les programmations du festival sont à prix libre. Ce dispositif permet, d’une part, à chacun d’accéder au festival à hauteur de ses moyens. De l’autre, différent de la gratuité, il vise également à sensibiliser les publics à la juste rémunération des artistes, engagement de L’Oeil d’Oodaaq depuis ses débuts.

Programmation complète à venir sur www.loeildoodaaq.fr