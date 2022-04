RENNES. FESTIVAL LES ENVOLÉES À LA PAILETTE (PROGRAMME)

Retrouvez Les Envolées, le festival des pratiques artistiques en amateur, du 14 mai au 15 juin 2022, à la Paillette de Rennes. Au menu : arts plastiques · danse · théâtre · musique.

Les Envolées 2022, ce sont 4 week-ends consacrés à la pratique artistique en amateur ! Pour cette 40e édition, c’est plus d’une trentaine de rendez-vous et de rencontres qui mettent en lumière les travaux réalisés en atelier tout au long de l’année par les 800 adhérent·e·s de La Paillette ! Festival printanier incontournable de la ville de Rennes, Les Envolées c’est des spectacles de danse, des pièces de théâtres, des concerts, une exposition collectives, le tout ponctué par des moments conviviaux à La Paillette et au Parc Saint-Cyr.

Cette année, ce rendez-vous s’articule autour de plusieurs temps forts :

Les étudiants s’envolent : samedi 14 mai

Les Envolées Danse : du vendredi 20 au dimanche 22 mai

Théâtre enfants et adultes : du samedi 4 au lundi 6 juin

Théâtre adultes et chant : samedi 11 et dimanche 12 juin

Exposition Peinture fraîche : du 18 mai au 15 juin

Fête de clotûre : mercredi 15 juin

Au Théâtre + au Lavoir + dans le parc Saint-Cyr

Billetterie en ligne : la-paillette.net Tarif 1 spectacle : 2,5€

Pass 2 spectacles/jour : 4€

Pour plus d’informations :

Par téléphone : 02 99 59 88 86

Par mail : billetterie@la-paillette.net

LA PAILLETTE

Maison des Jeunes et de la Culture

Côté Lavoir : 2 rue du Pré de Bris – 35000 Rennes Côté Théâtre : 6 rue Louis Guilloux

Accueil : 02 99 59 88 88 Billetterie : 02 99 59 88 86

