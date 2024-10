Rennes. Le festival Jazz à l’Ouest reprend le cap cet automne du 5 au 23 novembre 2024

Le festival Jazz à l’Ouest reprend des couleurs cet automne. Du 5 au 23 novembre 2024, Rennes promet un voyage au fil de l’eau, à la confluence des genres musicaux, pour un plongeon festif dans l’univers du jazz !

Pour sa 34e édition, Jazz à l’Ouest garantit un voyage bouillonnant au rythme jazzy, du Brésil à l’Arménie en passant par la Nouvelle Orléans et… Rennes ! Depuis 1990, le festival, piloté par la MJC de Bréquigny, promeut la musique jazz dans toutes ses différentes déclinaisons : funk, groove, blues, bebop, New-Orleans, expérimentale… Un événement automnal devenu incontournable à Rennes, mettant en avant les artistes internationaux comme locaux. Cette année, une cinquantaine de concerts, pour certains gratuits, seront au rendez-vous pour que toutes et tous puissent profiter le temps d’un swing !

Diskan Jazz Opéra – La Falaise des Lendemains

Pendant trois semaines, le festival sera marqué par des temps forts. Pas de surprise, c’est la MJC Bréquigny qui ouvrira le festival avec le groupe guadeloupéen Ginkgo Biloka le 5 novembre. Mêlant musique traditionnelle et jazz pop, ce concert gratuit invite à danser sous le rythme du Gwoka. Parmi les 21 sites du festival, Lacoustik de Bédée ou le théâtre de La Paillette seront les petits nouveaux de la programmation, sans oublier l’Opéra de Rennes qui, du 7 au 10 novembre, s’élèvera sur La Falaise des Lendemains, création unique de Diskan Jazz Opéra. Sans doute le seul opéra au monde écrit en français, anglais et breton, le projet porté par Jean-Marie Machado puise dans une légende bretonne, entre jazz et mythe.

Le 7 novembre au Diapason, Seattle débarquera à Rennes avec le groupe funky True Loves, phénomène de la nouvelle scène jazz. Vendredi 8, le quartet Paloma Negra aux influences flamencas naviguera sur la Péniche Spectacle, et promet un voyage direction l’Amérique du Sud ! Même jour, même heure, Tago Mago, révélé aux Transmusicales en 2022, met le feu aux planches à Lacoustik de Bédée. Un concert pêchu, psychédélique et déchaîné. Toujours le 8 novembre, Apigné aura aussi le droit à sa soirée jazz : It Is A Joc ? En première partie Veni Vidi Swingi, suivi de Loucanta feront la cour au Château, avec cocktails dinatoires et dégustation de vins.

Sandra Nkaké

Le photographe, écrivain et peintre Charlélie Couture présentera quant à lui son dernier album « Contre moi » au Rotz le 9 novembre au Val d’Anast, pour une soirée folk and blues dans un univers qu’il connaît bien, celui des mots.

Autre temps fort de Jazz à l’Ouest, le Hop Hop Hop Crew au Noktambül à Rennes promet une musique décapante venue des Balkans. A Chartres de Bretagne, c’est l’artiste aux trois albums solo et une Victoire de la musique Sandra Nkaké qui se produira dans un univers de jazz soul, puissant et magnétique, au Centre Culturel Pôle Sud. La Confluence à Betton aura l’honneur d’accueillir Sarah McCoy, qui viendra jouer sur scène son nouvel album High Priestess, le 16 novembre. Entre Aretha Franklin et Amy Whinehouse, sa voix se retrouve dans la musique blues de la Nouvelle-Orléans.

Tout au long du festival, la MJC de Bréquigny organisera des soirées vibrantes au cours desquelles des apéros-concerts gratuits seront proposés en première partie. Le samedi 9, l’apéro-concert enivrant Lule, porté par deux musiciennes rennaises, sera suivi du West Jazz Orchestra et Robinson Khoury au trombone pour une collaboration unique. Khoury terminera la soirée en beauté avec son dernier projet Broken Lines.

Mardi 12, après un apéro accompagné du groupe Mu et le concert d’Adèle Viret Quartet, Arnaud Dolmen et Léonardo Montana clôtureront la soirée. Ce duo piano-percussion présenteront leur album LéNo, une ode à la liberté rythmée par des influences afro-caribéennes.

Toujours à la MJC, le jeudi 14 continuera de groover avec un mix breton et oriental nommé Himera. Le groupe rennais Opsid, porté par la talentueuse Priscilla Popiolek et inspiré du mouvement M-Base, sera suivi de Céline Bonacina qui conclura la soirée avec son bouillonnant album Jump !

Pour les couche-tôt, la Journée à l’Ouest, dimanche 17 novembre à la MJC, organise des ateliers, spectacles et animations toute l’après-midi, puis le concert de Kinyonga à 17h.

Mercredi 20, la MJC accueillera le groupe rennais JVRQ pour un apéro-concert de jazz Bop, suivi d’une autre formation rennaise dans un jazz plus contemporain, Zoï Zone, portée par Zoïa Tescher. Pour terminer, Claude Tchamitchian nous emportera vers une Arménie antique et fantasmée à travers son dernier opus Naïri.

Claude Tchamitchian

Le 23 novembre, la MJC de Bréquigny terminera le voyage entre musiques réunionnaises, arabes et brésiliennes avec l’apéro-concert Leyeli. Le groupe électro Fülü et le trio Concombre viendront tirer le rideau de cette 34ème édition, sous le signe d’un jazz vibrant et décalé.

Bien d’autres concerts viendront compléter le festival, pour des moments de rencontre, de partage et de fête, devise même du jazz. Découvrez la programmation entière.